Более двух тысяч человек в Киеве вышли на акцию против семьи Гладковских: фото и видео

Активисты Нацкорпуса совместно с ветеранами войны на востоке пришли на Майдан Независимости в Киеве. Они хотят привлечь внимание общества к скандалу с хищением в "Укроборонпроме".

После того, как вспыхнул скандал о коррупции в "Укроборонпроме", несколько сотен активистов "Нацкопуса" провели пикет дома сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

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"Мы хотим увидеть отрубленные руки всех тех, кто разворовывал нашу страну. Сейчас мы хотим видеть этого человека, который воровал деньги на ту технику, которой нам не хватало в 2014-15 годах. Наши требования ставятся в ультимативном характере", – заявлял один из пикетчиков.

Позже активисты предупредили, если их требования не будут выполнены, они придут с протестами 9 марта на Майдан Независимости в Киеве.

Что известно про коррупцию в "Укроборонпроме"?Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделокам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директор предприятий и другие должностные лица госконцерна.



По данным расследования, сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальской", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

Поэтому 9 марта в центре столицы собрались более 2 тысяч представителей Нацкорпуса из разных регионов Украины.

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Кроме требований наказать виновных в коррупционном скандале в "Укроборонпроме" они также призвали расследовать и нападения на активистов, в частности смерть Екатерины Гандзюк.

Мы показали всей стране свои требования. По решению президента, определенных должностных лиц уволили. И мы не будем оставаться в стороне, пока их не накажут,

– отметил один из организаторов акции Родион Кудряшов.

Отметим, что накануне НАБУ провело ряд обысков у первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына, Игоря и других фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины. Корреспондент 24 канала ездил на место происшествия, однако охрана не впустила его в имение.

Активисты требуют наказать виновных в хищениях в "Укроборонпроме": смотрите видео