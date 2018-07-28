Более миллиона украинцев не знают, что имеют инфекцию, которая незаметно убивает изнутри

28 июля – всемирный день гепатита, день, когда врачи в очередной раз напоминают об этом недуге. По статистике примерно 50 тысяч украинцев болеют гепатитами. А вот больше миллиона даже не знают о том, что имеют такую инфекцию. Тогда как ныне с помощью современных тест-систем можно легко проверить, в домашних условиях.

"Вирусный гепатит С называют "ласковым убийцей", потому что он убивает человека изнутри. Он и меня убивал, а я этого не чувствовал", – рассказал Александр, который перенес инфекцию.

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Шесть лет назад Александр гулял с девушкой в парке Шевченко. И спонтанно пара решила провериться в мобильной лаборатории. Результат мужчину настолько озадачил, что он не захотел верить уличной лаборатории и повторно протестировался только через три месяца. Оказалось, что за несколько лет до того ему делали переливание крови во время операции. Именно на эту манипуляцию Александр и грешит. Даже не думал, что коварный вирусный гепатит С чаще может давать о себе знать – усталость и вялость.

Я просто не понимал, что у меня была эта слабость. Я давал себе нагрузки, я занимался спортом, и благодаря этому усталость для меня вполне нормальное состояние. После того, как я прошел курс лечения, я уже начал чувствовать себя более активным,

– вспомнил Александр.

Врач-инфекционист говорит: если чувствуете усталость более месяца – это уже первый звоночек.

Я бы рекомендовала всем людям переодически обследоваться на гепатит, раз в год, когда существуют риски, когда вы знаете, что посещали стоматолога, салон тату, или делали маникюр не своим, а многоразовым инструментом,

– отметила врач-инфекционист Людмила Коломийчук.

Врач признается, что ходит на маникюр только с собственным набором инструментов. Ведь, если ножницы плохо продезинфицировали, ими могут перенести вирус. Тем более, сейчас экспресс-маникюрных с умеренными ценами – как грибов после дождя. Главное – не попасть на убийственную поганку. Заходим в одну из таких в спальном районе Киева. Спрашиваем, как обрабатывают инструменты. Похоже, что к таким ситуациям здесь уже привыкли. На вопрос о том, как происходит дезинфекция, в одном из салонов ответили так: "Дезинфектором. Если вы сомневаетесь, пойдите в салон, где все в одноразовых пакетиках".

Если же вы имеете подозрения и хотите убедиться, что с вами все в порядке, можно даже не идти к врачу, а купить тест в аптеке. Цена стартует от 30 гривен. Есть тест полоска, спиртовые салфетки, буфер, который капать, и скарификатор, которым очень не болезненно прокалывать палец.

Содержание теста на гепатит

Как делать тест самому себе представляет один из руководителей "Альянса общественного здоровья". Делаем прокол в пальце. Необходима одна капля крови.



Нужно сделать прокол в пальце удобным и безболезненным скарификатором

Нужна одна капля крови

Сверху нужно капать специальный раствор.

Сверху нужно капать специальный раствор и ожидать

Дальше – несколько минут ожиданий, пока не проявится полоска или две. Если одна – все хорошо, результат отрицательный. Если две – положительный.

Ежегодно с 2012 года мы тестировали от 3 до 5 тысяч человек во всех областях Украины, включительно с Киевом, просто на улицах наши мобильные амбулатории выезжают и тестируют людей. Процент положительных результатов, которые показали наличие вируса, составлял от 9 до 10%, то есть каждый десятый,

– сказал эксперт "Альянс общественного здоровья" Павел Скала.

Передвижная лаборатория работала и в этом году. В столице одновременно в трех мобілях бесплатно тестировали людей на протяжении пятницы. Только за первый час в одной из лабораторий обнаружили положительный результат из нескольких десятков. "45 человек. Есть, пока один. Хотелось бы, чтобы все были здоровы", – прокомментировал фельдшер Борис Омельченко.

И самое главное, что вирусный гепатит С – не приговор. Он полностью излечивается. Стандартный курс длится всего три месяца.

У нас появились новые препараты прямого действия, они очень эффективные. Выздоровление – где-то до 96 % – это серьезный прорыв,

– рассказала врач-инфекционист Людмила Коломийчук.

Сегодня Александр, который неожиданно для себя обнаружил болезнь, полностью здоров. Его лечили за счет общественных организаций. Ведь государство частично обеспечивает больных лекарствами. А стандартный трехмесячный курс лечения за свой счет обойдется примерно в 36 тысяч гривен.