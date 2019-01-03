Более пятидесяти тысяч украинцев заболели корью в 2018 году

Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году корью заболели 54 тысячи украинцев.

Об этом говорится на сайте ведомства.

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Из 54 тысяч человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей. Минздрав отмечает, что за 52 неделю 2018 года корью заболели еще 2 154 человек – 865 взрослых 1 289 детей.

Чтобы уберечься от кори, нужно сделать прививку, это единственный способ защиты.

Корь – что это? Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

Корь опасна тем, что может привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

Календарь профилактических прививок

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