Более пятидесяти тысяч украинцев заболели корью в 2018 году
Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году корью заболели 54 тысячи украинцев.
Об этом говорится на сайте ведомства.
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Из 54 тысяч человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей. Минздрав отмечает, что за 52 неделю 2018 года корью заболели еще 2 154 человек – 865 взрослых 1 289 детей.
Чтобы уберечься от кори, нужно сделать прививку, это единственный способ защиты.
Корь опасна тем, что может привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.
Календарь профилактических прививок
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