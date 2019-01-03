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      Более пятидесяти тысяч украинцев заболели корью в 2018 году

      19 Читати новину українською
      54 тысячи украинцев заболели корью в 2018 году
      54 тысячи украинцев заболели корью в 2018 году / medicalnewstoday.com/

      Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году корью заболели 54 тысячи украинцев.

      Об этом говорится на сайте ведомства.

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      Из 54 тысяч человек – 20 204 взрослых и 34 277 детей. Минздрав отмечает, что за 52 неделю 2018 года корью заболели еще 2 154 человек – 865 взрослых 1 289 детей.

      Чтобы уберечься от кори, нужно сделать прививку, это единственный способ защиты.

       
      Корь – что это?
      Это чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях – до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.

      Корь опасна тем, что может привести к тяжелым осложнениям – пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга – энцефалиту, другим серьезным осложнениям, а также к инвалидности и смерти.

      Календар профілактичних щеплень

      Календарь профилактических прививок

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Корь
      Источник: Здоров'я 24
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