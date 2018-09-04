Более триллиона: Гройсман озвучил, сколько назанимали "предшественники"
С 2005-го по 2013-й год Украина позаимствовала извне почти 50 миллиардов долларов.
Об этом во время первого после летних каникул пленарного заседания Верховной Рады заявил с парламентской трибуны премьер-министр Владимир Гройсман.
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С 2005-го по 2013-й год Украина позаимствовала извне почти 50 миллиардов долларов – это 1 триллион 300 миллиардов гривен,
– сказал глава правительства.
По его словам, только на обслуживание этих долгов ежегодно Украина должна тратить один оборонный бюджет Украины.
"Мы должны в конце концов в среднесрочной перспективе избавиться от внешних долгов страны. Не мое правительство их брало, не большая часть этого парламента и украинцы точно ни в чем не виноваты, что за них принимали такие решения", – заявил Владимир Гройсман, кивая на политику "предшественников".
В конце августа премьер-министр сообщал, что за 5 лет Украина должна направить на обслуживание внешнего долга 33 миллиарда долларов.