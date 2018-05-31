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Более тысячи человек только за неделю: в Минздраве озвучили жуткую статистику заболевших корью

28 Читати новину українською
Корь в Украине
Корь в Украине / hellobacsi.com

За неделю корью в Украине заболели 1334 человека – 522 взрослых и 812 детей. С начала 2018 года от болезни умерло девять человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"С начала года корью в Украине заболели 18 144 человек – 7 378 взрослых и 10 766 детей. За это время от осложнений кори умерло девять человек: шестеро детей и трое взрослых", – отметили в Минздраве.

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Больше всего заболевших корью зафиксировано во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях – более 2 тысяч человек. В Одесской области количество больных достигает почти двух тысяч человек, в Киеве – более 1200 человек и свыше тысячи человек в Черновицкой области.

В Минздраве подчеркнули необходимость проведения прививки всем, кто не получил вовремя две дозы вакцины КПК, и призвали органы местного самоуправления усилить меры по вакцинации.

Со слов медиков, остановить эпидемию кори в Украине возможно, если произойдет усиленная иммунизация. Вакцина против кори есть в наличии во всех регионах.

Сейчас в Украине 760 тысяч детей, которые вовремя не получили первую или вторую дозу КПК, и все они должны как можно быстрее наверстать пропущенные прививки,
– говорится в отчете.

К слову, в "Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" заявили, что следующую вспышку кори стоит ожидать до весны 2019 года.

Теги: Здоровье Вакцина эпидемия Корь статистика Медицина Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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