Более тысячи фанатов не пустили на концерт Imagine Dragons из-за поддельных билетов: подробности

Известная американская группа Imagine Dragons сегодня, 31 августа, впервые выступает в столице Украины. НСК "Олимпийский" забит до отказа поклонниками, впрочем, не все фанаты смогли попасть на концерт знаменитой группы.

Многим людям отказали на входе. Причиной стали поддельные билеты, которые поклонники группы накануне приобрели на сайте E-ticket (e-ticket.in.ua).

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Киевлянка Татьяна Иванова рассказала в Facebook, как ее дочь стала жертвой мошенников.

"Количество потерпевших более 1500 человек. Дочь пошла на концерт Imagine Dragons, ее не пустили. Билеты поддельные. Она мечтала и ждала почти полгода, это был подарок на день рождения. Попадалово на 6000 грн за два билета. Таких как мы там много".

Женщина отметила, что билеты покупали на E-ticket.

Впрочем представительница Imagine Dragons заметила, что билеты действительно поддельные, поэтому некоторые поклонники не смогут попасть на концерт.

"На Е-ticket мы билеты не продавали. Не существует такого официального билетного оператора Е-ticket", – заявила представительница группы.

Фанатов не пустили на концерт Imagine Dragons: смотрите видео

Заметим, что на вышеупомянутом сайте действительно опубликована реклама о продаже билетов на концерт Imagine Dragons.



e-ticket.in.ua / Скриншот

