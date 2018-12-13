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      Более тысячи сказочных героев и персонажей приняли участие в костюмированном спуске на Буковеле

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      Сказочные герои стали на лыжи. Сотни дедов морозов, кроликов, волшебных фей и других фантастических персонажей собрались в "Буковеле", чтобы принять участие в самом масштабном одновременном костюмированном спуске.

      Более 1000 гостей приняли участие в массовом спуске в костюмах. Это такое себе открытие фестивального сезона в "Буковеле". И это самый массовый спуск в костюмах за всю историю курорта. Все участники костюмированного спуска имели возможность получить в подарок скипас за то, что подготовились и одели костюмчик. И это поощряет с каждым годом все большее количество гостей к участию в массовом спуске,
      – рассказала представитель ТК "Буковель" Оксана Островская.

      Многие участники впервые перевоплотились в героев сказок и комиксов. Кое-где целыми семьями. Некоторые готовились к этому действу неделями. Были и такие, кто создавал свой образ, как говорится, на ходу.

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      Люди общались, знакомились и делали совместные фото на память. Каждый приехал сюда за порцией положительных эмоций, веселья и вдохновения.

      "Очень крутая атмосфера, очень много классных, теплых людей, несмотря на мороз. Вообще, очень-очень интересно и очень весело", – поделилась участница костюмированного спуска Виктория.

      "Я просто кайфую сегодня. И вообще спасибо "Буковели" за прекрасную возможность подурачиться", – сказала участница костюмированного спуска Инна.

      Зимний сезон в туристическом комплексе "Буковель" набирает немалых оборотов. Уже сегодня для гостей курорта доступны практически все подъемники и более 50% трасс для катания. И ежедневно открываются новые.

      Теги: Новости Украины горные лыжи
      Источник: 24 Канал
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