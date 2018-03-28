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Более тысячи украинцев подали миллионные декларации

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Более 130 тысяч граждан подали декларации о доходах
Более 130 тысяч граждан подали декларации о доходах / Фото из открытых источников

Доходы в сумме свыше миллиона гривен задекларировал 1061 гражданин Украины. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 50%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины

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Наибольшее количество граждан (409 человек, или 40% от общего количества), которые задекларировали доходы в сумме больше миллиона, зарегистрированны в Киеве.

Всего по состоянию на 21 марта украинцы подали более 130 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированного дохода составляет около 12 миллиардов гривен. Это на 1,8 миллиарда гривен, или на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство граждан декларировали полученный доход в виде заработной платы, общая сумма которого составила почти 4,1 миллиарда гривен. Доходы от унаследованного или полученного в подарок имущества составляли 2,1 миллиарда гривен от продажи движимого или недвижимого имущества – 1,1 миллиарда гривен, при получении других доходов – 2,1 миллиарда гривен, и при получении иностранных доходов – 400,6 миллиона гривен,
– отмечается в сообщении.

Наибольшие суммы налоговых обязательств задекларированы двумя гражданами из Харьковской области. По данным их деклараций, суммы превышают 8 миллионов гривен.

Напомним, украинцы должны подать декларации о доходах за 2017-й год до 1 апреля 2018 года.

Теги: е-декларирование Деньги Налоги Государственная фискальная служба
Источник: 24 Канал
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