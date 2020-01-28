Более тысячи выпускников Одесской юридической академии получили дипломы магистров

В традиционном академическом облачении – мантии и квадратной шапочке – выпускники Одесской юридической академии ждали момента, к которому шли более пяти лет.

Дипломированных юристов, политологов, социологов и журналистов поздравлял президент Национального университета "Одесская юридическая академия".

Замечательно, что у нас учится вся Украина. Это и Тернополь, и Львов, и Ивано-Франковск и Харьков. Я вам хочу сказать, что это и Крым, и Луганск, и Донецк. Посмотрите, сколько выпускников и насколько они талантливы,

– сказал президент Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергей Кивалов.

Юридическая академия обеспечивает высокое качество образования, имеет давние научные связи с ведущими вузами мира. Благодаря этому студенты получают возможность стажироваться в органах государственной власти и за рубежом.

"Эти знания и навыки, которые нам так страстно хотели передать наши преподаватели, мне понадобились. И сегодня я уже нашел работу, работаю в юридической компании, которая входит в пятерку лучших в Украине", – рассказал выпускник Национального университета "Одесская юридическая академия" Игорь Колович.

Я проходила стажировку в аппарате Верховной Рады Украины в прошлом году. Это такая инициатива, которая позволяет молодым специалистам войти в профессию в законодательном органе нашего государства,

– поделилась выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" Анна Таран.

Студенты академии имеют возможность посещать лекции по правовым дисциплинам, которые преподают на английском, немецком и французском языках. Здесь работает Центр культуры, современные спортивные комплексы, спортивные и тренажерные залы. Почти половина выпускников Юридической академии получили диплом с отличием.