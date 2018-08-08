Болею за "Шахтер" и хотела, чтобы Андрей играл именно там, – девушка Лунина

Девушка украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия Тамазова откровенно рассказала об отношениях со своим возлюбленным.

Анастасия призналась какой ее любимый клуб, и рассказала об отношениях голкипера с ее родителями.

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Я болею за донецкий "Шахтер", нравится их игра. Честно говоря, хотела, чтобы Андрей играл именно там. Мои родители очень хорошо отнеслись к Андрею с первого дня знакомства. Мне даже иногда кажется, что они его любят даже больше, чем меня. Особенно мама. Она всегда хотела сына, а не дочь, поэтому у нее особая любовь к нему: всегда переживает, чтобы он был сытым, не получил травм, – цитирует Анастасию издание FootBoom.

Отметим, что после перехода Лунина в "Реал" испанские СМИ прежде всего стали обсуждать не персону нового стража ворот, а его второй половинки Анастасии Томазовой, которая, согласно с их мнением, вполне может затмить невесту Роналду, Джорджину Родригес, и жену капитана "Галактикос" Серхио Рамоса Пилар Рубио.

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