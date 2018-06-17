Болельщик из Германии ехал на ЧМ-2018 в Россию без билета, но на раритетном тракторе

70-летний немецкий болельщик приехал поболеть за родную сборную на чемпионат мира в Россию на тракторе, который старший его самого.

Гульберт Вирт преодолел на своем транспорте более 2,5 тысячи километров, чтобы добраться из Форхгайма, что неподалеку от Нюрнберга, в Москву, пишет "ТАСС".

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Трактор, на котором он приехал, был выпущен в 1936 году. Компанию в дороге ему составила его собака.

Правда, на Мундиаль немец ехал без билета. Пропуск на матч между сборной Германии и Мексики вручили ему представители власти Москвы, за то, что он расхвалил российские дороги.

Когда я приехал в Россию, попросил о возможности посетить этот матч. И правительство Москвы мне ее предоставило, за что я очень благодарен,

– рассказал немецкий болельщик.

Сборная Германии, которая является действующим чемпионом мира, в стартовом матче на ЧМ-2018 неожиданно проиграла, минимально уступив сборной Мексики.