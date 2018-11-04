Болельщики "Черноморца" хотели сорвать матч с "Зарей"

У одесского "Черноморца" была информация, что фанаты клуба собирались сорвать матч 14 тура УПЛ против "Зари".

Об этом сообщает Tribuna.com, ссылаясь на журналиста телеканалов "Футбол ½" Сергея Цигульского.

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Именно по этой причине клуб решил провести матч против луганской команды при пустых трибунах. Одесский клуб объяснил это тем, что правоохранительные органы не могут предоставить гарантий безопасности при проведении очередного поединка на стадионе "Черноморец".

Также официальный сайт "Черноморца" сообщил, что на двух домашних матчах команды был серьезно нарушен ряд правил поведения для зрителей.

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