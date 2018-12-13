Болельщики "Лиона" не могут вылететь из Киева из-за непогоды
Болельщики французского "Лиона", которые были на матче против донецкого "Шахтера" в Киеве на НСК "Олимпийский", не могут покинуть украинскую столицу. Причиной стала непогода.
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Об этом сообщается на twitter-странице "Лиона". При этом отмечается, что вылет вряд ли состоится до конца четверга, 13 декабря.
"Мы бы хотели отдать должное своим болельщикам, которые задерживаются в Киеве из-за погодных условий. Вылет из Украины не состоится до конца дня. Успеха и спасибо за поддержку во вчерашнем матче", – говорится в сообщении.
Напомним, "Лион" сыграл вничью с "Шахтером" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. "Горняки" же вылетели в Лигу Европы.
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