Болельщики "Шахтера" оценили, что "Яблонец" отобрал очки у "Динамо", – Хюбшман

Экс-игрок "Шахтера" Томаш Хюбшман, ныне выступающий за чешский "Яблонец", вспомнил противостояние с киевским "Динамо".

"Нет большего раздражителя. Матчи "Шахтера" и "Динамо" имеют свою историю взаимоотношений, полную огромных эмоций и скандалов. Сразу всплывает в памяти полуфинал Кубка УЕФА, когда мы обыграли киевлян 2:1 в Донецке. Помню, как долго праздновали гол Илсиньо перед самым финальным свистком. А еще, как я получил желтую карточку и был вынужден пропустить финал кубка УЕФА. Мне было очень больно, но меня отлично заменил Мариуш Левандовски", – цитирует чеха Sport.ua.

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Также игрок отметил, что его команде удалось отобрать очки у "Динамо" в рамках Лиги Европы.

"Мы с ним всегда боролись за место в стартовом составе, но иногда случалось, что и вместе образовывали пару центральных полузащитников. Возвращаясь к теме "Динамо", очень был рад, что "Яблонец" добыл 4 очка в матчах с киевлянами в групповой стадии Лиги Европы. Наверное, болельщики "Шахтера" это оценили", – добавил футболист.

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