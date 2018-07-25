Болельщики выбрали символическую сборную ЧМ-2018

ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира-2018 в России по итогам голосования среди болельщиков.

Больше всего голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. 49% болельщиков включило хорватского плеймейкера в состав символической сборной турнира.

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Символическая сборная ЧМ-2018 по версии болельщиков выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);

Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Нападающие: Харри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%);

Напомним, что победителем чемпионата мира-2018 стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.