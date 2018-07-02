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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Болезнь Майкла Джексона: опасное ли неизлечимое витилиго

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Болезнь Майкла Джексона
Болезнь Майкла Джексона / ridus.ru

Несмотря на то, что витилиго более заметна у темнокожих людей, эта неизлечимая болезнь встречается с одинаковой частотой во всех этнических группах.

Витилиго – это хроническое заболевание кожи, при котором наблюдается появление обширных, часто искаженных белокурых участков депигментации на коже больных, передает radiosvoboda.

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Болезнь может появиться у любого человека любого возраста: некоторые участки кожи теряют пигмент, становятся очень светлыми. Это связано с тем, что кожа не производит достаточное количество меланина.

От нарушения кожной пигментации в мире страдают 0,5–1% населения. Витилиго болел легендарный певец Майкл Джексон, поэтому обратился к хирургии и поменял цвет кожи.

Майкл Джексон хворів на вітиліго

Майкл Джексон был болен витилиго

Сейчас витилиго – мало изученное заболевание, которое пока невозможно вылечить. Заболевание не заразно, но общество относится к таким больным настороженно и вызывает биологическое отвращение.

Поэтому больные витилиго часто имеют много комплексов, из-за которых страдают серьезными эмоциональными расстройствами.

Хвороба вітиліго

Болезнь витилиго

Одна из основных версий, почему у некоторых людей нарушается выработка меланина – болезнь возникает из-за аутоиммунного расстройства: иммунная система воспринимает пигментные клетки как чужеродные тела и атакует их.

Некоторые считают, что это из-за наследственности, длительного пребывания на солнце, работу на вредном производстве, стресса и депрессии. Многим пациентам нужны годы, чтобы принять свое тело.

Большинство людей с витилиго пытаются замаскировать свои пятна с помощью перманентного медицинского татуажа.

Самый известный человек с витилиго – певец Майкл Джексон, телеведущий канала Fox Ли Томас, модель Винни Харлоу.

Хвороба вітиліго

Болезнь витилиго

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Лечение
Источник: 24 Канал
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