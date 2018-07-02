Болезнь Майкла Джексона: опасное ли неизлечимое витилиго

Несмотря на то, что витилиго более заметна у темнокожих людей, эта неизлечимая болезнь встречается с одинаковой частотой во всех этнических группах.

Витилиго – это хроническое заболевание кожи, при котором наблюдается появление обширных, часто искаженных белокурых участков депигментации на коже больных, передает radiosvoboda.

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Болезнь может появиться у любого человека любого возраста: некоторые участки кожи теряют пигмент, становятся очень светлыми. Это связано с тем, что кожа не производит достаточное количество меланина.



От нарушения кожной пигментации в мире страдают 0,5–1% населения. Витилиго болел легендарный певец Майкл Джексон, поэтому обратился к хирургии и поменял цвет кожи.

Майкл Джексон был болен витилиго

Сейчас витилиго – мало изученное заболевание, которое пока невозможно вылечить. Заболевание не заразно, но общество относится к таким больным настороженно и вызывает биологическое отвращение.



Поэтому больные витилиго часто имеют много комплексов, из-за которых страдают серьезными эмоциональными расстройствами.

Болезнь витилиго

Одна из основных версий, почему у некоторых людей нарушается выработка меланина – болезнь возникает из-за аутоиммунного расстройства: иммунная система воспринимает пигментные клетки как чужеродные тела и атакует их.



Некоторые считают, что это из-за наследственности, длительного пребывания на солнце, работу на вредном производстве, стресса и депрессии. Многим пациентам нужны годы, чтобы принять свое тело.



Большинство людей с витилиго пытаются замаскировать свои пятна с помощью перманентного медицинского татуажа.



Самый известный человек с витилиго – певец Майкл Джексон, телеведущий канала Fox Ли Томас, модель Винни Харлоу.

Болезнь витилиго

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