Пандемия коронавируса и мировой карантин вызвали глобальный кризис. США нужно по меньшей мере 10 лет для восстановления экономики.

Обновленный прогноз на 2020–2030 годы опубликовало Бюджетное управление Конгресса США, сообщает Интерфакс-Украина.

Обратите внимание Что будет с мировой экономикой в 2020 году: три разные сценарии развития

Что будет с экономикой США

Объем ВВП в реальном выражении за этот период на 3%, или 7,9 триллионов долларов ниже, чем ожидалось ранее. В номинальном выражении ВВП будет ниже на 5,3%, или 15,7 триллионов долларов.

Важно! Разница в показателях реального и номинального ВВП практически полностью отражает ожидаемое замедление инфляции в результате пандемии коронавируса.

Кроме того, объем американского ВВП не достигнет прогнозируемых уровней раньше четвертого квартала 2029 года. Стимулирующие программы лишь частично смягчат ухудшение экономических условий.

Заметим, что сумма стимулирующих программ в США – 3,3 триллиона долларов.

Главный экономист рынков США Мишель Мейер прогнозирует, что в дальнейшем экономика будет расти медленнее, чем это происходило до пандемии COVID-19.

Потребуется длительное время для выздоровления. Этот болезненный экономический шок оставит рубцы,

– сказала она.

Если перед пандемией прогнозировали, что ВВП США вырастет на 2,2% в 2020 году, то теперь предусматривают уменьшение на 5,6%.

В целом эксперты уверены, что восстановление экономического роста будет недостаточным, поскольку разница между майскими и январскими прогнозами Конгресса "сходит на нет лишь к 2030 году".

Что известно о мировом кризисе из-за коронавируса

Мировая экономика упадет на 3% – это крупнейшее падение за последние 40 лет.

Страны уже начали пересматривать свои прогнозы на 2020 год в негативную сторону, а также составлять планы на выход из кризиса.

В МВФ уверяют, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика проходит через сильнейшие испытания со времен Великой депрессии. Однако оценить реальную глубину кризиса все еще сложно.

Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет. Эта сумма превышает годовой объем производства Японии.

В ООН прогнозируют голод библейского масштаба в 30 развивающихся странах мира.

Прогноз Нацбанка по ВВП и инфляции в Украине – читайте по ссылке.