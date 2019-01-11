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      Болезненный сокрушительный удар: В России пророчат распад РПЦ и поражение "русского мира"

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      В России заговорили о распаде РПЦ и "русского мира"
      В России заговорили о распаде РПЦ и "русского мира" / Фото из открытых источников

      В России считают, что в ближайшее время как Русская православная церковь, так и идеология "русского мира" могут исчезнуть навсегда, поскольку позиции Кремля ослабевают. А повлиял на это Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

      Такое мнение, в частности, высказал на своей странице в Facebook российский писатель и пропагандист, который воевал на стороне боевиков на Донбассе, Захар Прилепин, поделившись сообщением, в котором РПЦ спрогнозировали темное будущее.

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      Так, в сообщении, которое распространил Прилепин, говорится, что после предоставления Томоса Украине крупнейший российский Свято-Пантелеймона монастырь на Афоне якобы будет передан под юрисдикцию ПЦУ. Также автор утверждает, что РПЦ лишат трех из пяти лавр, а пример с Украины возьмут Беларусь, Молдова и другие постсоветские страны, которые будут стремиться получить религиозную независимость от Москвы.

      Вскоре РПЦ скукожится до границ РФ. Но и там вряд ли ее оставят в покое. Теперь же несколько приходов экс-Киевского патриархата на территории РФ уже автоматически превратились в приходы Константинопольского патриархата. И тут пошли слухи, что Стамбул туда скоро назначит целого митрополита. И раскол будет теперь не в Украине. А раскол теперь будет в России... Так что, РПЦ бить будут больно и показательно,
      отметил он.

      В то же время он утверждает, что все это выльется в имиджевые, политические и экономические потери для всего населения России.

      Прилепин, со своей стороны, поддержал такую ​​позицию и обнародовал свое видение касательно неизбежности развала РПЦ как влиятельной идеологической структуры.

      Так будет. Когда я об этом начал говорить, сразу три "православных" сайта устами своих авторов обвинили меня в экстремизме, либерал-христианстве и разжигании. Я не знаю конкретно, что происходит в недрах РПЦ. Но предполагаю, что там идет точечная работа и торговля. "А вот это оставьте, а там не трогайте, а если вы нам так, то мы вам так". Такая стратегия обречена на неудачу. Мы проигрываем,
      – отметил оккупант.

      Прилепин, Россия, Томос, РПЦ, Москва, Томос, ПЦУ

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      Кроме того, литератор поделился на своей странице мнением диакона РПЦ Ильи Маслова о влиянии Томоса на будущее православия в России. По мнению священнослужителя, его церковь непосредственно столкнется с угрозой раскола уже в 2019 году. В то же время он считает, что автокефалия в Украине приведет к неизбежному поражению идеологии "русского мира".

      Без прямой политической воли и силового вмешательства России в дело защиты гонимых верующих канонической Украинской церкви (а УПЦ это, вспомним на минутку, еще и территория Крыма и Донбасса) церковные "политтехнологи" в Московской патриархии и скандальные околоцерковные блоггеры будут проталкивать различные преступные компромиссы, идею "отпустить" Украину, дарить ей "каноническую автокефалию". Если это произойдет, идеям "русского мира" и "русской весны" будет нанесен коварный и сокрушительный удар. Верные и гонимые православные Украины от нас отвернутся, а в самой РПЦ начнутся необратимые центробежные процессы,
      – отметил Маслов.

      Прилепин, Россия, Томос, РПЦ, Москва, Томос, ПЦУ

      К слову, в Русской православной церкви утверждают, что православные церкви мира не признают результатов Объединительного собора, по итогам которого была создана Православная церковь Украины. Также там считают, что все вернется "на свое место" и заявляют об общей истории и культуре.

      Как происходил процесс получения Украиной Томоса?19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал все соответствующие процедуры.

      Так, в начале сентября Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Впоследствии они ездили по украинским церквям и беседовали со священниками.

      В октябре в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет вышеупомянутых экзархов. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.

      16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве как символический жест в постоянное пользование Вселенскому патриарху. По его словам, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии украинской православной церкви.

      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний: его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

      6 января исторический документ от Варфоломея официально получила ПЦУ. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      Украина получила Томос об автокефалии ПЦУ: смотрите видео

       

       

      рпц и томос для украины: хроника последних событий 
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Православная церковь Украины РПЦ Томос Религия Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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