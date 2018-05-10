Болезни десен вредят не только зубам, – Супрун объяснила опасность

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун объяснила, что болезни десен могут навредить всему организму человека, а не только зубам.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Существуют исследования, указывающие на связь между болезнями десен и повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, болезней органов дыхания и даже некоторых видов рака,

– отметила Супрун.

Она также добавила, что если человек имеет так называемые "красные флажки", то это может свидетельствовать о проблеме с деснами. Среди симптомов может быть кровь, неприятный запах изо рта и отек. Если же игнорировать эти сигналы, то следующим этапом может быть опущение десны и потеря зуба.

К тому же, кариес не является наиболее распространенной причиной потери зубов и возникновения проблем ротовой полости. Первое место занимают заболевания десен.

Пародонтит входит в топ-6 самых распространенных заболеваний среди населения планеты. Он охватывает около 743 миллионов человек.

К слову, чтобы сохранить здоровье зубов и хорошую улыбку, помогут простые правила и советы по уходу. А самое главное – чистить зубы около 2 минут.