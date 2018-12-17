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      Болезнью Альцейгмера можно заразиться

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      Болезнь Альцгеймера может передаваться
      Болезнь Альцгеймера может передаваться / habr.com

      Международная группа ученых из Великобритании, США и Японии получила экспериментальное подтверждение того, что заражение болезнью Альцгеймера вполне вероятно. В частности, оно может быть следствием медицинских процедур.

      Об этом сообщает журнал Nature.

      Читайте также: Вылечить неизлечимую болезнь Альцгеймера: ученые сделали весомый шаг

      Международный коллектив научных специалистов под руководством доктора Джона Коллинджа из Института заболеваний Университетского колледжа Лондона осуществил исследование, которое подтвердило: предложенная ранее гипотеза о заражении болезнью Альцгемйреа путем проникновения молекул бета-амилоида – правдивая, заразиться Альцгеймером действительно возможно.

      Хвороба Альцгеймара
      Болезнь Альцгеймера 

      В ходе экспериментов исследователи вводили мышам гормон роста человека с примесью бета-амилоида. Со временем у этих мышей в мозговых структурах возникли характерные бляшки, отсутствующие у животных из контрольной группы.

      Авторы исследования убеждены: это открытие поспособствует определенным изменениям в хирургии. Хирургические процедуры должны осуществляться с учетом рисков передачи бета-амилоида.

      Выводы ученых: введенный извне белок-предшественник бета-амилоида (Amyloid precursor protein) может привести к появлению болезни Альцгеймера.

       
      Болезнь Альцгемера – что это?
      Это заболевание, которое возникает у людей в преклонном возрасте. Оно характеризуется ослаблением функций головного мозга. Из-за этого человек не может заботиться о себе самостоятельно и нуждается в постоянном надзоре и посторонней помощи.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Медицина болезнь Альцгеймера
      Источник: 24 Канал
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