Болезнью Альцейгмера можно заразиться
Международная группа ученых из Великобритании, США и Японии получила экспериментальное подтверждение того, что заражение болезнью Альцгеймера вполне вероятно. В частности, оно может быть следствием медицинских процедур.
Об этом сообщает журнал Nature.
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Международный коллектив научных специалистов под руководством доктора Джона Коллинджа из Института заболеваний Университетского колледжа Лондона осуществил исследование, которое подтвердило: предложенная ранее гипотеза о заражении болезнью Альцгемйреа путем проникновения молекул бета-амилоида – правдивая, заразиться Альцгеймером действительно возможно.
Болезнь Альцгеймера
В ходе экспериментов исследователи вводили мышам гормон роста человека с примесью бета-амилоида. Со временем у этих мышей в мозговых структурах возникли характерные бляшки, отсутствующие у животных из контрольной группы.
Авторы исследования убеждены: это открытие поспособствует определенным изменениям в хирургии. Хирургические процедуры должны осуществляться с учетом рисков передачи бета-амилоида.
Выводы ученых: введенный извне белок-предшественник бета-амилоида (Amyloid precursor protein) может привести к появлению болезни Альцгеймера.
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