Болгарія оголосила ще одного російського дипломата персоною нон ґрата
Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персоною нон ґрата. Російських правоохоронців просять допомогти у розслідуванні вибухів на болгарських складах зброї.
Источник:NOVA
За словами міністерки закордонних справ Катерини Захарієвої, відомство провело глибоку і серйозну розмову з послом Росії в Софії.
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Болгарія висилає російського дипломата
МЗС Болгарії оголосило російського дипломата персоною нон ґрата.
А також попросило російські правоохоронні органи допомогти у розслідуванні вибухів на болгарських складах зброї, знищенні речових доказів у пожежі та отруєнні 3 громадян Болгарії, аби щоб зловмисники могли бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
Крім того, увагу приділили деяким публічним коментарям російських чиновників, які болгарська сторона визнала абсолютно недоречними. Вони стосуються заяв Росії про те, що болгарські служби начебто мають власників. Там наголосили, що працюють лише в інтересах наших національних інтересів.
Причетність росіян до вибухів на складах Болгарії
- Прокуратура Болгарії визнала, що має підстави для припущення зв'язку між спробою отруєння болгарського торговця зброєю Еміліана Гебрєва і вибухами на військових складах у Болгарії та Чехії.
- Крім того, є дані, які свідчать про причетності до цих інцидентів російських громадян. Слідство встановило, що "6 громадян Росії проживали на території Болгарії у час, коли сталися вибухи та спроби отруєння 3 громадян Болгарії".
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