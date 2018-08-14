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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Боли в спине связаны с психологическими болезнями: интересное исследование

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Боли в пояснице
Боли в пояснице / Фото из открытых источников

Ряд генов, которые вызывают боли в пояснице, влияют и на психологические признаки человека.

Такой вывод сделали ученые из США, Нидерландов, Великобритании и России, пишет biorXiv.

Проанализировав фрагменты ДНК почти полмиллиона людей они сделали вывод, что боли в спине генетически связаны с психическими заболеваниями.

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Обнаруженные гены оказались одновременно связанными со способностью усваивать новую информацию, склонностью к сколиозу и остеоартрозу. Также они определяют склонность человека к депрессии, тревожности и другим расстройствам психики.

Как отметили в исследовании, по состоянию на 2016-й боли в пояснице были одной из главных причин ограничения трудоспособности во многих странах мира.

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Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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