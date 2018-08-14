Боли в спине связаны с психологическими болезнями: интересное исследование

Ряд генов, которые вызывают боли в пояснице, влияют и на психологические признаки человека.

Такой вывод сделали ученые из США, Нидерландов, Великобритании и России, пишет biorXiv.

Проанализировав фрагменты ДНК почти полмиллиона людей они сделали вывод, что боли в спине генетически связаны с психическими заболеваниями.

Читайте также: Трудоголизм ухудшает карьеру человека, – ученые

Обнаруженные гены оказались одновременно связанными со способностью усваивать новую информацию, склонностью к сколиозу и остеоартрозу. Также они определяют склонность человека к депрессии, тревожности и другим расстройствам психики.

Как отметили в исследовании, по состоянию на 2016-й боли в пояснице были одной из главных причин ограничения трудоспособности во многих странах мира.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.