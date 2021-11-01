Утром 1 ноября в стенах нейрохирургического отделения умер военный. Информацию подтвердила заведующая приемным отделением городской больницы №2 Елена Сиротюк.

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Лежал без сознания

21-летний военный был обнаружен 31 октября примерно на территории спецчасти. Он был без сознания и с травмой головы.

Парня госпитализировали и сделали ему операцию. Затем военного перевели в реанимацию, где он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На следующий день парень умер. Известно, что он был родом из Кривого Рога. Все детали инцидента, при которых юноша получил травму головы, выясняют сотрудники военной прокуратуры.

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