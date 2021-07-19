Военнослужащий лечился в харьковской больнице. О смерти военного сообщила советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.

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Умер военный Александр Горбенко

Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко,

– говорится в сообщении.

Редакция канала выражает искренние соболезнования и поддержку родным и друзьям воина.

Парень боролся с последствиями тяжелого ранения с 15 июля. Именно в этот день ориентировочно в 21:30 часов Александра ранили российские боевики.

Тогда Татьяна Губа, советник председателя Днепропетровского областного совета, сообщала о тяжелом состоянии военного – у него было 80% ожогов тела. Тогда мужчину доставили на лечение в ожоговый центр Харькова.

Что известно о военном

По информации местного издания, мужчина служил на Донбассе с 2014 года.

Батальон национальной защиты "Кривбасс" сообщил о смерти бойца и выразил соболезнования "семье нашего побратима Василия Холода".

"Сегодня ночью, в ожоговом центре Харькова, от ранений и тяжелых ожогов, полученных во время обстрела оккупантами, умер его сын, Александр Горбенко", – написали военные.

О трагедии в фейсбуке также написала чиновница Татьяна Губа.

Очень больно... На рассвете остановилось сердце нашего земляка…

– сообщила советница.

Она вспомнила, что Александра Горбенко ранили во время вражеского обстрела. Врачи ожогового центра больницы скорой медицинской помощи Харькова боролись за его жизнь, однако не смогли помочь.

"Вечная память нашему Герою, сочувствие семье и собратьям. О времени и месте захоронения сообщу дополнительно", – сообщила Татьяна Губа.

Ситуация на Донбассе: коротко