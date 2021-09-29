Чтобы улучшить состояние нагруженности больниц, с 1 октября в регионе заработает еще 2 медицинских учреждения для COVID-пациентов. Они уже были в резерве.

К теме Харьков вплотную приблизился к коллапсу в больницах: заняты 90% COVID-коек

Как заявил директор департамента здравоохранения Областной госадминистрации Харькова Максим Хаустов, если ситуация будет ухудшаться, то из резерва могут вывести еще и госпиталь ветеранов войны.

Если говорить о больницах, которые расположены в Харькове, я имею в виду и областные, и городские, их загруженность составляет 82%. Максим Хаустов Директор департаменту охорони здоров'я ХОДА

Обратите внимание, что количество заполненных коек во всем регионе составляет 60%, а в городе – 90%. В то же время бывают дни, когда отдельные больницы заполнены на 100%.

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За сутки 28 сентября в Харьковской области выявили 976 новых случаев инфицирования.

Из-за этого в городе возникли слухи, якобы выборы мэра Харькова, которые должны провести 31 октября, могут перенести или же отменить.

Однако Николай Зинченко объяснил, при каких на самом деле условиях это может случиться.

Из-за быстрых темпов распространения недуга, глава Минздрава заявил, что в Харьковской области могут ввести ограничения красной зоны адаптивного карантина.



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