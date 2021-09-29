Больницы заполнены на 82%: в ОГА Харькова рассказали о жуткой статистике COVID-19
Источник:24 канал
Харьковская область оказалась на 1 месте среди регионов с наибольшим уровнем новых случаев COVID-инфицированных – почти 1 тысяча человек за сутки. Большинство из них в самом Харькове.
Чтобы улучшить состояние нагруженности больниц, с 1 октября в регионе заработает еще 2 медицинских учреждения для COVID-пациентов. Они уже были в резерве.
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Как заявил директор департамента здравоохранения Областной госадминистрации Харькова Максим Хаустов, если ситуация будет ухудшаться, то из резерва могут вывести еще и госпиталь ветеранов войны.
Если говорить о больницах, которые расположены в Харькове, я имею в виду и областные, и городские, их загруженность составляет 82%.
Обратите внимание, что количество заполненных коек во всем регионе составляет 60%, а в городе – 90%. В то же время бывают дни, когда отдельные больницы заполнены на 100%.
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