Больницы Львова не будут применять псевдопрепарат Протефлазид для лечения COVID-19, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый назвал компанию "Экофарм" недобросовестной и вернет ее препарат "Протефлазид", который был предоставлен в качестве гуманитарной помощи львовским больницам, поскольку он не является средством для лечения коронавируса.

Садовый рассказал, что руководство "Экофарм" предложило предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи партию своего препарата, который якобы имеет иммуностимулирующий эффект. Но для этого руководство компании попросило написать обращение от имени главного врача львовской Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) с соответствующей просьбой. После этого в ряде СМИ появились публикации о том, что "Протефлазид" будет использоваться для лечения коронавируса.

"Ни о никакой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло", – сказал мэр Львова.

Накануне популярный блогер Елена Монова жестко раскритиковала львовские власти и главного врача Львовской больницы скорой медицинской помощи за то, что они заказали этот "фуфломицин".

"Протефлазид" – это просто чертополох на спирту, где спирта больше, чем чертполоха", – написала Монова.

Садовый сообщил, что считает такие действия заказчиков рекламных материалов, в которых упоминается его имя и фамилии руководства БСМП, недобросовестными.

"Обращаюсь к СМИ, которые их опубликовали, устранить эти статьи, в противном случае это станет основанием для судебных исков", – сказал он.

Как сообщалось ранее, "Протефлазид" в 2013 году был отнесен МОЗом к псевдопрепаратам или, как их называют, – "фуфломицинам", эффективность которых никем не подтверждена. Флаконы этого "фуфломицина" продаются по цене 300-600 грн, хотя на 96% он состоит из спирта.

Биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский заявил: "Этот препарат – типичный доморощенный фуфломицин. Все его "типа исследования" – это вопиющая методологическая халтура, опубликованная исключительно в пост-советских странах в нерецензируемых журналах-мурзилках. Ни одного независимого исследования нет – все они оплачены производителем и не могут считаться объективными даже теоретически".