Внучка Нина считает виновными в смерти своего дедушки медиков. Потому она планирует подавать в суд на больницу. Об инциденте рассказали 2 ноября.
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Внезапно стало плохо
Одессита Ивана Русола госпитализировали в пятую городскую больницу на Троицкой с диагнозом коронавирус 10 октября. Мужчине внезапно стало плохо, сатурация упала до 85% и ПЦР-тест подтвердил коронавирус.
Семейный врач из-за преклонных лет рекомендовал положить мужчину в больницу. Одесситу выписали лекарство, которое его внучка купила за свой счет.
Упал и разбил голову
Через три недели лечения, 31 октября, мужчина позвонил внучке и рассказал, что упал и сильно разбил голову. Затем трубку взял врач и сказал, что у них нет части лекарства, чтобы зашить рану.
Нина говорит, что сразу приехала. К тому времени реаниматолог уже зашил рану, поскольку скорая, которую вызвали, так и не приехала. Женщина вспоминает, что рассчиталась за это лекарство.
Врачи тогда сообщили внучке, что она может забирать дедушку домой. Медики ведь нашли для него кислородный концентратор.
Одессита лечили медики 21 день / Фото "Думская"
Просто выкатили на улицу
На следующий день Нина приехала забирать дедушку и ужаснулась. Через 4 часа бюрократической волокиты окровавленного дедушку просто выкатили на улицу.
Нина говорит, что он ни на что не реагировал и был в крови. В пакете к тому же лежало лекарство, которое женщина купила уже давно, так и неиспользованное.
Весь в крови, зашивали как собаку какую-то – замотали голову пеленкой и заклеили скотчем. Вернули с чужими вещами. В пакете оказалось то лекарство, которое я покупала пять дней назад. Их ему так и не кололи. В выписке даже не указали травму головы,
– говорит внучка умершего.
Мужчина умер сразу в день после приезда домой / Фото "Думская"
Будет подавать в суд
Дома Ивану Русолу стало получше, однако за сутки мужчина умер. Нина говорит, что собирается подавать в суд на больницу.
Дед меня вырастил после смерти матери, и я так просто не оставлю. Они говорили, что не несут ответственности, что у них не хватает персонала за всеми следить,
– рассказывает женщина.
Однако Нина добавляет, что даже предлагала помощь, ведь полностью вакцинирована. Однако женщину отказались пускать в больницу.