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      Больной COVID-19 нардеп Шахов говорит, что его уже выписали из больницы

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      Шахова выписали из больницы / ВРУ

      Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов был первым из парламентариев, заболевших COVID-19. Лишь через 10 дней после госпитализации политик сообщил, что врачи его выписали, хотя "теста еще нет".

      "Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы", – об этом сообщил сам Шахов в видеообращении на своей странице в фейсбуке вечером 30 марта.

      Ранее Шахов показал, чем его кормят в больнице фото

      Депутат подчеркнул, что "теста еще нет, но "легкие уже чистые". Именно поэтому, мол, он сам "попросился домой".

      Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу,
      – сообщил Шахов.

      Добавим, что сейчас депутата нельзя признать здоровым: ведь для этого нужны два теста ПЦР, которые покажут отсутствие в организме вируса, и между ними будет не менее суток. 

      Сергей Шахов из группы "Доверие" был первым из депутатов, который заболел COVID-2019. Он отдыхал в Италии, Франции, но считает, что заразился в Украине, а коронавирус создали искусственно

      Госпитализировали политика, заметим, 21 марта – меньше, чем 10 дней назад. 

      В общем сейчас известно о семи инфицированных коронавирусом депутатах украинской Верховной Рады. 

      Шахов вирус
      Депутаты, которые заразились коронавирусом / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Верховная Рада Сергей Шахов Новости Украины
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