Больной COVID-19 нардеп Шахов говорит, что его уже выписали из больницы
Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов был первым из парламентариев, заболевших COVID-19. Лишь через 10 дней после госпитализации политик сообщил, что врачи его выписали, хотя "теста еще нет".
"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы", – об этом сообщил сам Шахов в видеообращении на своей странице в фейсбуке вечером 30 марта.
Ранее Шахов показал, чем его кормят в больнице фото
Депутат подчеркнул, что "теста еще нет, но "легкие уже чистые". Именно поэтому, мол, он сам "попросился домой".
Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу,
– сообщил Шахов.
Добавим, что сейчас депутата нельзя признать здоровым: ведь для этого нужны два теста ПЦР, которые покажут отсутствие в организме вируса, и между ними будет не менее суток.
Сергей Шахов из группы "Доверие" был первым из депутатов, который заболел COVID-2019. Он отдыхал в Италии, Франции, но считает, что заразился в Украине, а коронавирус создали искусственно.
Госпитализировали политика, заметим, 21 марта – меньше, чем 10 дней назад.
В общем сейчас известно о семи инфицированных коронавирусом депутатах украинской Верховной Рады.
Депутаты, которые заразились коронавирусом / Инфографика 24 канала
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