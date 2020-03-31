Больной COVID-19 нардеп Шахов говорит, что его уже выписали из больницы

Народный депутат из группы "Доверие" Сергей Шахов был первым из парламентариев, заболевших COVID-19. Лишь через 10 дней после госпитализации политик сообщил, что врачи его выписали, хотя "теста еще нет".

"Начну с хорошего. Меня только что выписали из больницы", – об этом сообщил сам Шахов в видеообращении на своей странице в фейсбуке вечером 30 марта.

Ранее Шахов показал, чем его кормят в больнице фото

Депутат подчеркнул, что " теста еще нет , но "легкие уже чистые". Именно поэтому, мол, он сам "попросился домой".

Нужно освободить палату для более тяжелых больных, поступающих в больницу,

– сообщил Шахов.

Добавим, что сейчас депутата нельзя признать здоровым: ведь для этого нужны два теста ПЦР, которые покажут отсутствие в организме вируса, и между ними будет не менее суток.

Сергей Шахов из группы "Доверие" был первым из депутатов, который заболел COVID-2019. Он отдыхал в Италии, Франции, но считает, что заразился в Украине, а коронавирус создали искусственно .



Госпитализировали политика, заметим, 21 марта – меньше, чем 10 дней назад.

В общем сейчас известно о семи инфицированных коронавирусом депутатах украинской Верховной Рады.