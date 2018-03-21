19:21
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ПАРАЛИМПИАДА-2018

"Большая игра в большом городе": подготовка к UEFA Champions League Final Kyiv 2018

16 Читати новину українською
"Большая игра в большом городе": подготовка к UEFA Champions League Final Kyiv 2018

Компания Mastercard исследовала ожидания украинцев от финальной игры Лиги Чемпионов в Киеве, а также обсудила подготовку к Большой игре с представителями столичной власти и бизнеса и представила социальную инициативу.

Футбол в очередной раз подтверждает статус любимой игры страны – 39% украинцев активно увлекаются футболом. Такие данные исследования Mastercard, проведенного по случаю подготовки к UEFA Champions League Final Kyiv 2018, который впервые в истории пройдет в Киеве 26 мая этого года. Компания Mastercard уже 24 года подряд выступает официальным спонсором UEFA Champions League.

Исследование выявило: большинство украинцев считает, что проведение Финала в Киеве может улучшить имидж города и страны (40%) и привлечь больше туристов (48%). При этом участники опроса не исключают и определенных вызовов во время проведения турнира, в частности перегруженности городского транспорта и гостинично-ресторанной сети.

Финальный матч Лиги чемпионов в Киеве и любовь украинцев к игре вдохновили компанию Mastercard учредить всеукраинскую социальную инициативу восстановления дворовых футбольных площадок. Mastercard и партнеры обновят 14 футбольных площадок в 10 городах Украины.

Подготовку к Финалу и роль футбола в жизни страны обсудили участники открытой дискуссии "Большая игра в большом городе", организованной компанией Mastercard. К участию в дискуссии присоединились представители Киевской городской государственной администрации, Федерации футбола Украины, а также украинского бизнеса.

Координация процессов подготовки к UEFA Champions League Final Kyiv 2018 включает, по словам Андрея Бондаренко, директора департамента по подготовке и проведению финалов Лиги чемпионов УЕФА-2018 Федерации футбола Украины, прежде всего подготовку самого НСК "Олимпийский" к матчу, организацию Фестиваля чемпионов на Крещатике и обеспечение проведения финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, который пройдет в Киеве 24 мая. Как отметил спикер, все процессы и результаты подготовки соответствуют требованиям УЕФА. Спикеры дискуссии были солидарны в мнении, что подготовка к финальным играм турнира в Киеве стимулирует изменения к лучшему в городе. При этом большинство задач выполняются планово, не "под событие" — оно лишь вносит определенные коррективы в работу.

В дни проведения финальных матчей, с 24 по 27 мая, Киев ожидает принять около 100 тысяч иностранных гостей. Прогнозы озвучил Андрей Мирошниченко, главный представитель КГГА по вопросам организации Финала Лиги Чемпионов. Он также отметил, что непосредственно в рамках подготовки к игре внимание сосредоточено на обеспечении комфортной транспортной коммуникации для болельщиков. По словам спикера, этой весной будет поставлен рекорд по загруженности аэропортов "Борисполь" и "Жуляны".

Комментируя то, как улучшить опыт пребывания гостей города в период проведения футбольных матчей, в том числе – пользование общественным транспортом, Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине, отметил, что одним из ключей к комфортному и безопасному туризму в столице является широкая сеть приема безналичных расчетов, в том числе и в транспортной инфраструктуре. Платежные решения от Mastercard в столичном транспорте работают на основе открытой модели, благодаря чему в метро, скоростном трамвае и на фуникулере можно рассчитываться бесконтактными платежными картами, выпущенными любым банком мира, гаджетами.

"Сегодня smart city решения работают для киевлян и гостей по всему городу – от транспорта до мест отдыха. Только в метро ежедневно более 60 тысяч поездок оплачивается бесконтактно, а всего за время работы решения осуществлено более 20 миллионов оплат карточками из 55 стран мира. Уверен, что гости футбольного праздника также ощутят преимущества решений для безналичных расчетов в Киеве, которые не только улучшают опыт пребывания туристов в городе, но и демонстрируют страну как прогрессивную и инновационную", – добавил спикер.

Мнение о важности события для имиджа страны разделяют и другие участники дискуссии. В частности Антон Тараненко, начальник управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации отметил: "Финал Лиги чемпионов – это направление событийного туризма, которое является для Киева очень приоритетным. В Киев приедут десятки тысяч болельщиков, финальную игру посмотрят по всему миру около 600 миллионов людей. Это событие поможет городу не только привлечь дополнительные средства – это, прежде всего, важное имиджевое событие для столицы и страны в целом".

Все участники события также согласились, что проведение финальной игры турнира стимулирует улучшение инфраструктуры города и развитие гостинично-ресторанной сети. При этом процессы, которые помогают делать город комфортнее для жителей и гостей, а также принимать масштабные международные события на высоком уровне, происходят постоянно – благодаря активной вовлеченности как городской власти, так и бизнеса. В свою очередь, Дмитрий Борисов, известный украинский ресторатор, владелец и бренд-шеф одноименной сети ресторанов, подчеркнул, что локальный ресторанный бизнес уже демонстрирует такой уровень сервиса, который не просто конкурирует с европейским, а даже опережает его. Иностранцам в первую очередь интересна украинская кухня, а такие детали, как персонал, готовый общаться на иностранных языках, инклюзивность заведения становятся дополнительными преимуществами.

В рамках события Наталья Байдала, директор по маркетингу Мastercard в Украине представила всеукраинскую социальную инициативу Mastercard и подчеркнула значимость проекта для Украины.

Футбол – это больше, чем игра, это безумные эмоции и мощная объединяющая сила, в которую верит Mastercard уже на протяжении 24 лет спонсорства турнира. Уверены, что эта сила способна вдохновить на бесценные старты. Мы начинаем всеукраинскую социальную инициативу, чтобы развивать интерес и увлечение игрой, а также создать среду для рождения футбольных легенд,
– отметила Наталья Байдала.

Теги: Новости спорта УЕФА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Подорожает ли газ и электроэнергия с 1 апреля: чего ждать украинцам
сегодня, 19:01 Подорожает ли газ и электроэнергия с 1 апреля: чего ждать украинцам
Яніна Ткачук 192
История расовой дискриминации: почему нельзя допустить возвращение расизма
сегодня, 18:01 История расовой дискриминации: почему нельзя допустить возвращение расизма
Настя Сукач 70
Рівні
сегодня, 17:09 Рівні "бойової готовності" в країнах Європи
Дід Панас 681
Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
сегодня, 15:01 Новий президентський термін: що загрожує Путіну на міжнародній арені
Блог Медіа 2386
Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
сегодня, 13:30 Ко Дню поэзии: 10 стихотворений об Украине без цензуры
1180
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук