"Большая игра в большом городе": подготовка к UEFA Champions League Final Kyiv 2018

Компания Mastercard исследовала ожидания украинцев от финальной игры Лиги Чемпионов в Киеве, а также обсудила подготовку к Большой игре с представителями столичной власти и бизнеса и представила социальную инициативу.

Футбол в очередной раз подтверждает статус любимой игры страны – 39% украинцев активно увлекаются футболом. Такие данные исследования Mastercard, проведенного по случаю подготовки к UEFA Champions League Final Kyiv 2018, который впервые в истории пройдет в Киеве 26 мая этого года. Компания Mastercard уже 24 года подряд выступает официальным спонсором UEFA Champions League.

Исследование выявило: большинство украинцев считает, что проведение Финала в Киеве может улучшить имидж города и страны (40%) и привлечь больше туристов (48%). При этом участники опроса не исключают и определенных вызовов во время проведения турнира, в частности перегруженности городского транспорта и гостинично-ресторанной сети.

Финальный матч Лиги чемпионов в Киеве и любовь украинцев к игре вдохновили компанию Mastercard учредить всеукраинскую социальную инициативу восстановления дворовых футбольных площадок. Mastercard и партнеры обновят 14 футбольных площадок в 10 городах Украины.

Подготовку к Финалу и роль футбола в жизни страны обсудили участники открытой дискуссии "Большая игра в большом городе", организованной компанией Mastercard. К участию в дискуссии присоединились представители Киевской городской государственной администрации, Федерации футбола Украины, а также украинского бизнеса.

Координация процессов подготовки к UEFA Champions League Final Kyiv 2018 включает, по словам Андрея Бондаренко, директора департамента по подготовке и проведению финалов Лиги чемпионов УЕФА-2018 Федерации футбола Украины, прежде всего подготовку самого НСК "Олимпийский" к матчу, организацию Фестиваля чемпионов на Крещатике и обеспечение проведения финала Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, который пройдет в Киеве 24 мая. Как отметил спикер, все процессы и результаты подготовки соответствуют требованиям УЕФА. Спикеры дискуссии были солидарны в мнении, что подготовка к финальным играм турнира в Киеве стимулирует изменения к лучшему в городе. При этом большинство задач выполняются планово, не "под событие" — оно лишь вносит определенные коррективы в работу.

В дни проведения финальных матчей, с 24 по 27 мая, Киев ожидает принять около 100 тысяч иностранных гостей. Прогнозы озвучил Андрей Мирошниченко, главный представитель КГГА по вопросам организации Финала Лиги Чемпионов. Он также отметил, что непосредственно в рамках подготовки к игре внимание сосредоточено на обеспечении комфортной транспортной коммуникации для болельщиков. По словам спикера, этой весной будет поставлен рекорд по загруженности аэропортов "Борисполь" и "Жуляны".

Комментируя то, как улучшить опыт пребывания гостей города в период проведения футбольных матчей, в том числе – пользование общественным транспортом, Валерий Новиков, директор по развитию коммерции Mastercard в Украине, отметил, что одним из ключей к комфортному и безопасному туризму в столице является широкая сеть приема безналичных расчетов, в том числе и в транспортной инфраструктуре. Платежные решения от Mastercard в столичном транспорте работают на основе открытой модели, благодаря чему в метро, скоростном трамвае и на фуникулере можно рассчитываться бесконтактными платежными картами, выпущенными любым банком мира, гаджетами.

"Сегодня smart city решения работают для киевлян и гостей по всему городу – от транспорта до мест отдыха. Только в метро ежедневно более 60 тысяч поездок оплачивается бесконтактно, а всего за время работы решения осуществлено более 20 миллионов оплат карточками из 55 стран мира. Уверен, что гости футбольного праздника также ощутят преимущества решений для безналичных расчетов в Киеве, которые не только улучшают опыт пребывания туристов в городе, но и демонстрируют страну как прогрессивную и инновационную", – добавил спикер.

Мнение о важности события для имиджа страны разделяют и другие участники дискуссии. В частности Антон Тараненко, начальник управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации отметил: "Финал Лиги чемпионов – это направление событийного туризма, которое является для Киева очень приоритетным. В Киев приедут десятки тысяч болельщиков, финальную игру посмотрят по всему миру около 600 миллионов людей. Это событие поможет городу не только привлечь дополнительные средства – это, прежде всего, важное имиджевое событие для столицы и страны в целом".

Все участники события также согласились, что проведение финальной игры турнира стимулирует улучшение инфраструктуры города и развитие гостинично-ресторанной сети. При этом процессы, которые помогают делать город комфортнее для жителей и гостей, а также принимать масштабные международные события на высоком уровне, происходят постоянно – благодаря активной вовлеченности как городской власти, так и бизнеса. В свою очередь, Дмитрий Борисов, известный украинский ресторатор, владелец и бренд-шеф одноименной сети ресторанов, подчеркнул, что локальный ресторанный бизнес уже демонстрирует такой уровень сервиса, который не просто конкурирует с европейским, а даже опережает его. Иностранцам в первую очередь интересна украинская кухня, а такие детали, как персонал, готовый общаться на иностранных языках, инклюзивность заведения становятся дополнительными преимуществами.

В рамках события Наталья Байдала, директор по маркетингу Мastercard в Украине представила всеукраинскую социальную инициативу Mastercard и подчеркнула значимость проекта для Украины.

Футбол – это больше, чем игра, это безумные эмоции и мощная объединяющая сила, в которую верит Mastercard уже на протяжении 24 лет спонсорства турнира. Уверены, что эта сила способна вдохновить на бесценные старты. Мы начинаем всеукраинскую социальную инициативу, чтобы развивать интерес и увлечение игрой, а также создать среду для рождения футбольных легенд,

– отметила Наталья Байдала.