Большая неожиданность для ученых: открыли новую галактику, которая не содержит темной материи

Ученые открыли новую галактику, которая практически не содержит темной материи. Ранее ученые считали, что эта субстанция доминирует в каждой галактике.

Об этом сообщает NASA.

"Мы думали, что каждая галактика содержит темную материю и с нее начинается. Эта невидимая, загадочная субстанция доминирует в любой галактике. Поэтому выявление галактики без нее было очень большой неожиданностью", – заявил один из исследователей Питер ван Доккум.

Читайте также: Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце

Он добавил, что это открытие ставит под сомнение стандартные модели функционирования галактик. Кроме того, такое открытие доказывает, что темная материя реальна – она ​​может существовать отдельно от других компонентов галактик.

Новая галактика NGC 1052-DF2 находится на расстоянии 61 миллиона световых лет от Земли. Она больше Млечного Пути, но содержит в 200 раз меньше звезд, чем наша галактика.

Галактика, почти не содержит темной материи

Что такое темная материя? Это один из компонентов Вселенной. Она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в ядерном взаимодействии. Кстати, темной ее называют не потому, что она черного цвета, а потому что она олицетворяет собой "темную лошадку", так как о ней ученым известно очень мало.