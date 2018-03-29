16:40
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Космос
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Большая неожиданность для ученых: открыли новую галактику, которая не содержит темной материи

123 Читати новину українською
Открыли галактику, которая не содержит темной материи
Открыли галактику, которая не содержит темной материи / nasa.gov

Ученые открыли новую галактику, которая практически не содержит темной материи. Ранее ученые считали, что эта субстанция доминирует в каждой галактике.

Об этом сообщает NASA.

"Мы думали, что каждая галактика содержит темную материю и с нее начинается. Эта невидимая, загадочная субстанция доминирует в любой галактике. Поэтому выявление галактики без нее было очень большой неожиданностью", – заявил один из исследователей Питер ван Доккум.

Читайте также: Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце

Он добавил, что это открытие ставит под сомнение стандартные модели функционирования галактик. Кроме того, такое открытие доказывает, что темная материя реальна – она ​​может существовать отдельно от других компонентов галактик.

Новая галактика NGC 1052-DF2 находится на расстоянии 61 миллиона световых лет от Земли. Она больше Млечного Пути, но содержит в 200 раз меньше звезд, чем наша галактика.

Галактика, почти не содержит темной материи

Что такое темная материя? Это один из компонентов Вселенной. Она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение, а также не участвует в ядерном взаимодействии. Кстати, темной ее называют не потому, что она черного цвета, а потому что она олицетворяет собой "темную лошадку", так как о ней ученым известно очень мало.

Теги: Техно Космос Telegram
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук