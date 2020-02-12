Большая распродажа авиабилетов от Wizz Air: что известно

Венгерский лоукост Wizz Air объявил об однодневных скидках на все рейсы. При покупке билетов 12 февраля на них автоматически предоставляется скидка в 20%.

Об акции сообщили в Фейсбуке авиакомпании.

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Забронируйте билет уже сегодня и получите 20% скидки на выбранный рейс,

– говорится в сообщении.

Есть определенные ограничения относительно даты полетов. Путешествия должны быть завершены до 31 марта 2020 года.

Акция действует от 00:00 до 23:59 12 февраля. Скидка применяется автоматически. Купить билеты можно на сайте Wizz Air или через мобильное приложение. На групповые бронирования акция не распространяется.

Обратите внимание! Недавно авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов.

Что известно о Wizz Air?

Это самый большой лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. В целом компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.



Дочерняя компания WizzAir Ukraine начала работу в Украине в 2008 году, однако впоследствии была ликвидирована. С января 2016 года рейсы осуществляет напрямую главная компания Wizz Air.