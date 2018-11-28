"Большая война за маленький проход": реакция мира на агрессию России в Азовском море

Украинский минюст уже обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой об освобождении незаконно захваченных российскими военными украинских моряков. Однако Россия считает свои действия в Азовском море законными. И теперь ситуация все четче выглядит так, что Кремль превращает Азов во внутреннее море.

Ни военные, ни гражданские суда дальше так называемого "Керченский моста" россияне не пускают. Впрочем, агрессию и захват украинских моряков осудили во всем демократическом мире.

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"Состоялось первое открытое вооруженное противостояние со времен оккупации Крыма. Из-за маленького морского прохода может вспыхнуть большая война. Москва превращает Азовское море на внутреннее озеро, чтобы давить на Киев", – так рассказывает The New York Times о наглом обстреле россиянами украинских кораблей. Вопросами об Украине американские журналисты застали врасплох и президента Трампа – он был немногословен.

Нам не нравится то, что происходит, так или иначе. Я знаю, что Европа тоже не в восторге. Они также работают над этим. Мы все работаем над этим,

– заявил президент США Дональд Трамп.

Из-за стрельбы на Азове в Нью-Йорке экстренно провели заседание Совета безопасности ООН.



"Нам не нравится то, что происходит", – Трамп

В Брюсселе НАТО созвало внеочередное заседание послов. Там говорят: причин стрелять по украинским кораблям россияне не имели и должны вернуть и их, и моряков.

Постоянная милитаризация России в Крыму, Черном и Азовском морях создает дополнительные угрозы независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине,

– сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Американские оборонные эксперты и бывшие военные могут позволить себе и более резкие формулировки. Они призывают НАТО не говорить, а действовать.



"НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине", – Столтенберг

Майкл Карпентер, бывший чиновник Пентагона и администрации Байдена, призвал НАТО отреагировать на нападение россиян на Азове размещением в главном румынском порту, Констанце, военной базы НАТО.

С российской агрессией в Азовском море НАТО действительно пора подумать о том, чтобы создать постоянную морскую группу в порту Констанца, Румыния. Это не поможет Украине сейчас, но НАТО нуждается в морских активах, размещенных в Черном море для обороны и сдерживания,

– сказал экс–чиновник Пентагона Майкл Карпентер.

Пока патрулирование акватории Черного моря кораблями НАТО происходит на периодической основе. Для этого они и используют румынский порт в Констанце.



"НАТО нуждается в морских активах в Черном море для обороны и сдерживания ", – Карпентер

Чтобы усилить защиту Черного моря от агрессивных действий России Великобритания в начале следующего года направит в Одессу свой военный корабль. Между тем в Очакове полным ходом идет строительство базы Военно-морских сил Украины при поддержке США. Аналитики утверждают, что Украина способна создать флот, который способен защищать от российской агрессии. Правда, при поддержке США и НАТО.

Нужно политическое решение руководства страны, чтобы немедленно провести переговоры с Пентагоном и принять у американцев фрегаты, которые они нам раньше предлагали. И в кратчайшие сроки перегнать "Айленд", корабли береговой охраны,

– убежден военный эксперт Олег Жданов.

Но не все зависит от помощи западных стран.

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Защита страны – это приоритет любой нации.

Нам надо научиться лучше применять имеющиеся ресурсы, которых у нас уже достаточно, на самом деле. И это не от американцев зависит. А от нашей собственной организованности и умения распоряжаться собственными силами,

– отметил главный редактор Цензор.net Юрий Бутусов.

Сейчас на вооружении украинской армии 16 боевых кораблей и 29 кораблей вспомогательного флота. За четыре года войны с Россией вооруженные силы потеряли 10 боевых судов. В эти выходные российские военные пошли на прямой акт агрессии, чтобы захватить еще три.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.

Видео о нападении России на украинские корабли в Азовском море: