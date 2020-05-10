Больше полутысячи украинцев вернулись домой из-за границы за последние сутки
Более чем 560 украинцев прибыли 9 мая эвакуационными рейсами в аэропорт "Борисполь". Еще три рейса – из Индии, Китая и Германии – состоятся 10 мая.
У прибывших измерили температуру и расспросили их о состоянии здоровья. Никаких симптомов коронавируса у эвакуированных не обнаружили. Об этом информирует пресс-служба МВД в фейсбуке.
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В ходе паспортного контроля пограничники проверили правильность данных, занесенных в мобильное приложение "Дій вдома", которое все без исключения пассажиры установили на мобильные телефоны с целью прохождения самоизоляции дома,
– сообщили в МВД.
Еще три рейса – из Индии, Китая и Германии – состоятся 10 мая.
Отметим, что в пределах эвакуационной кампании ежесуточно в Украину осуществляют до 4 рейсов. Пассажиры могут выбирать, где проходить обсервацию. Если у прибывших есть смартфоны, они могут быть на самоизоляции дома и находиться ард наблюдением с помощью приложения "Дій вдома".
Как работает приложение "Дій вдома"? В течение дня в период двух недель человек получает до 10 push-уведомлений в приложении "Дій вдома". Пользователю нужно сделать свое фото, одновременно работает геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а неиспользование приложения и является нарушением режима карантина, то человек вынужден будет заплатить штраф.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала