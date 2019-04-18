Больше будут читать и сохранят зрение: в Таджикистане объяснили, почему подняли цены на интернет

В Таджикистане начнут действовать новые тарифы, почти вдвое дороже, на сотовую связь и мобильный интернет.

В Службе связи Таджикистана считают, что внезапное подорожание тарифов на Интернет пойдет гражданам на пользу, сообщает "Радио Свобода".

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Заместитель председателя Службы связи страны Илхом Атоев сказал, что "С повышением цен на интернет люди будут грамотно пользоваться им. Будут меньше играть и портить свое зрение, будут беречь свое здоровье. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги".

Обратите внимание на молодежь – головы опущены, всегда сидят в интернете. Они ничего не понимают, они заходят в виртуальный мир и обратно не возвращаются. Люди начнут общаться друг с другом, читать книги,

– подчеркнул Илхом Атоев.

С 18 апреля в Таджикистане начинают действовать новые тарифы на сотовую связь и мобильный интернет, почти вдвое выше тех, которые действовали ранее: 63 сомони (6,7 долларов) вместо 30-35 сомони (3,5 доллара) за 1 гигабайт.

В антимонопольной службе страны решение о повышении тарифов назвали правильным. Руководство операторов связи отказывается от интервью, отмечая, что новые тарифы говорят за себя сами.

При этом, в течение последних лет в Таджикистане усиливается контроль над мобильной связью. В 2018 году власти запретили продажу смартфонов без сертификата от государственной Службы связи, а стоимость сим-карт увеличилось до 250 сомони (26,5 долларов). Также есть новые правила для оформления сим-карт – на биометрические паспорта с дактилоскопическими данными граждан.

В Службе связи объяснили это мерами "по предотвращению терроризма и экстремизма".

Отметим, что накануне Госдума РФ приняла закон об "обеспечении безопасного и устойчивого функционирования" интернета на территории России. Согласно этому закону, российские власти смогут контролировать точки соединения интернета в стране.