Больше информации, чем можно представить, – Джулиани сообщил Трампу о поездке в Украину
Адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что собрал много важной информации во время поездки в Украину.
Сразу по приезду домой он пообщался с Дональдом Трампом и отметил, что смог получить "больше информации, чем можно себе представить", сообщает The Wall Street Journal.
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Джулиани пообещал выложить полученные сведения в докладе на 20 страниц. Сам Трамп подтвердил, что его адвокат нашел "много хорошей информации".
Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киеве 4 декабря со съемочной группой одного из американских каналов. По информации СМИ, он планировал встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский выставил фото с защитником Трампа, отметив, что они договорились о создании парламентской следственной комиссии по ряду важных вопросов.
Адвокат Трампа Джулиани до этого успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:
- экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко;
- бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко;
- бывшим нардепом Андреем Артеменко;
- бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.
Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко
- Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
- К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.