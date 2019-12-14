Больше информации, чем можно представить, – Джулиани сообщил Трампу о поездке в Украину

Адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что собрал много важной информации во время поездки в Украину.

Сразу по приезду домой он пообщался с Дональдом Трампом и отметил, что смог получить "больше информации, чем можно себе представить", сообщает The Wall Street Journal.

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Джулиани пообещал выложить полученные сведения в докладе на 20 страниц. Сам Трамп подтвердил, что его адвокат нашел "много хорошей информации".

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киеве 4 декабря со съемочной группой одного из американских каналов. По информации СМИ, он планировал встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский выставил фото с защитником Трампа, отметив, что они договорились о создании парламентской следственной комиссии по ряду важных вопросов.

Адвокат Трампа Джулиани до этого успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:

экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко;

бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко;

бывшим нардепом Андреем Артеменко;

бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

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