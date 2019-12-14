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      Больше информации, чем можно представить, – Джулиани сообщил Трампу о поездке в Украину

      28 Читати новину українською
      Джулиани в Украине / ERA

      Адвокат главы Белого дома Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что собрал много важной информации во время поездки в Украину.

      Сразу по приезду домой он пообщался с Дональдом Трампом и отметил, что смог получить "больше информации, чем можно себе представить", сообщает The Wall Street Journal.

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      Джулиани пообещал выложить полученные сведения в докладе на 20 страниц. Сам Трамп подтвердил, что его адвокат нашел "много хорошей информации".

      Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани прибыл в Киеве 4 декабря со съемочной группой одного из американских каналов. По информации СМИ, он планировал встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

      Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский выставил фото с защитником Трампа, отметив, что они договорились о создании парламентской следственной комиссии по ряду важных вопросов.

      Адвокат Трампа Джулиани до этого успел провести встречу в Будапеште (Венгрия) с:

      • экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко;
      • бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко;
      • бывшим нардепом Андреем Артеменко;
      • бывшим председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

      Что известно о процедуре импичмента Трампа: коротко

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому.
      • К этой компании также причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости Украины Импичмент Трампа
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