"Больше любви, заботы и секса": советы от сомнолога, как пережить переход на зимнее время

Этой ночью все украинцы имеют шанс подольше поспать, ведь просыпаться потребуется на час позже. Традиционно в последнее воскресенье октября Украина переходит на зимнее время. В ночь с 27 на 28 октября часы переводят на час назад. Однако кроме бонусных шестидесяти минут сна, ожидают нас и неудобства.

То на час вперед, то на час назад. Каждые полгода Украина и еще половина мира переводят стрелки часов. Чтобы светлое время суток приходилось на рабочее время.

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Когда переводим стрелки вперед при темной поре – утром получаем дополнительный час естественного света. Такой же фокус с переводом стрелок назад при светлой поре. Все – для экономии электроэнергии, – говорит эксперт Сергей Рачинский.

Объяснялось главным образом тем, что была война, была нехватка энергоресурсов. И политикам и государственным деятелям показалось, что таким образом они смогут что-то сэкономить и принести какую-то пользу своим народам,

– отметил эксперт Института демократии им. Филиппа Орлика Сергей Рачинский.

Однако сегодня экономической выгоды от перевода стрелки часов почти нет, – говорит Сергей Рачинский. Однако хлопот эта традиция добавляет. Выигрывают от этого только чиновники. А вот кто проиграет, то это чувствительные к изменению времени люди. Сомнолог Юрий Погорецкий рассказывает, что для человеческого организма это большой стресс. Перевод часов давно надо отменять.

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"Любые смещения, перемещения, связанные со сном, негативно влияют на состояние здоровья. Даже здоровых", – подчеркнул сомнолог Юрий Погорецкий.

И если молодежь может привыкнуть к новому времени за день-два, то пожилые люди могут страдать неделями, а иногда и до нового переведения часов. "Это сердечно-сосудистая система страдает, страдает эндокринная система, это метаболические процессы все нарушаются, психоневрологические", – добавил сомнолог. Поэтому Юрий Погорецкий дает советы, как легче и быстрее адаптироваться к новому времени.

Создать побольше положительных эмоций в семье: больше любви, больше заботы, больше обнимашек, больше поцелуев, больше секса. Но! Перед сном он должен быть не активным. Называю его – "не спортивный",

– отметил Погорецкий.



Сомнолог советует получать больше положительных эмоций

А еще стоит приучить себя ложиться спать в 10:00 вечера и просыпаться в 6-7 утра. Тогда организм будет наиболее продуктивным.

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В Украине в 2011 году уже пытались отменить перевод часов. Оставить летнее время. Однако жители Западной Украины начали возмущаться. Там зимой светает позже. Следовательно, их устраивает зимнее время.

О том, как относятся к переводу часов, – смотрите в сюжете.