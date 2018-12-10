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      Больше людей приезжает во Львов, чем выезжает. Этого хочу достичь для всей Украины, – Садовый

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      Президент Украины может быть только один. А вот объединение демократических сил до парламентских выборов – вполне возможно.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый.

      Читайте также: Львов – единственный город Украины в топ-100 самых посещаемых в мире

      По его словам, вопрос объединения до выборов в Раду обсуждался и с Гриценко, и с Вакарчуком, и с "Демальянсом". "Считаю, что должна быть создана большая и мощная команда, которая должна побеждать на парламентских выборах и брать большинство в Раде", – подчеркнул политик.

      Президентская же кампания начинается в январе 2019. Мы все понимаем, что кампании часто ломают все рейтинги. Поэтому я настроен идти и побеждать,
      – сказал Андрей Садовый.

      В разговоре затронули тему попадания Львова, мэром которого является Андрей Садовый, в главную сотню рейтинга самых привлекательных туристических городов Европы. К слову, Львов не только занял 80 место, но и стал первым украинским городом, который попал в этот престижный список.


      В течение пяти лет с 2012 до 2017 года Львов поднялся в рейтинге на 51 строчку

      Садовый сообщил, что считает Львов образцовым городом для Украины, а развитие индустрии туризма – одной из важнейших своих задач: "В прошлом году мы приняли примерно 2 миллиона 900 тысяч туристов. В среднем турист находился во Львове два с половиной дня и тратил 85 долларов. Вместе это – 17 миллиардов гривен. Средства, которые инвестируются в экономику города, развивают малый и средний бизнес, создают тысячи рабочих мест".

      Я хочу, чтобы такая же динамика была по всей Украине. Чтобы в рейтинге, где только Львов, были и Киев, Одесса, Полтава и другие города. Во Львове много молодых людей начинают свою трудовую деятельность именно в сфере туризма. Больше людей приезжает во Львов, чем выезжает. Этого я хочу достичь и для всей Украины,
      – отметил мэр Львова.

      Напомним, ранее 24 кнал писал, что пять крупнейших компаний Евросоюза будут соревноваться за право строительства мусороперерабатывающего комплекса во Львове, а победитель будет известен через два месяца. В Украине, к слову, львовский комплекс должен стать первым подобным.

      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Выборы Президента 2019 Новости Львова Самопомич
      Источник: 24 канал
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