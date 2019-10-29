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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Больше напоминает пиар-акцию, чем желание защищать территорию: эксперт о добровольцах в Золотом

      Актуальное интервью 36 Читати новину українською

      О разведении войск в Петровском Донецкой области и в Золотом Луганской области, о договоренностях с Россией и о пребывании добровольцев под Золотым – рассказал в эфире 24 каналу военный эксперт Александр Сурков.

      О разведении войск

      – Разведение войск на такую ​​дистанцию ​​оправдано. Об этом говорили уже давно, еще до этой власти. Другой вопрос – как будет выполнено разведение вражеской стороной. То есть то, что нашим там приказывают или объясняют – это да. Однако выполнит ли свои условия та сторона. К сожалению, нынешняя администрация до сих пор верит, что с ними можно договориться.

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      – Весь опыт с 2013-2014 года показывает, что эти договоренности с Россией не стоят бумаги и чернил. Всегда все нарушается, находятся способы обойти. Поэтому надо посмотреть, если после этого ничего не произойдет, то я не считаю это капитуляцией, а просто снижением напряжения в определенном районе. Плохо это или хорошо в целом? Покажет время.

      – Попробовали, отошли и зашли (о попытке разведения войск в 2016 году – "24"). Были ситуации, когда сдерживали обстрелы. Я разговаривал тогда с руководителем Генерального штаба Виктором Муженко, который рассказал, что он лично сутки поддерживал прекращение огня, кажется, в 2016 году под Авдеевкой. Делалось это с единственной целью – предоставить четкую картинку для Гааги и ОБСЕ. Тогда шли обстрелы и нужно было показать наши мирные намерения и нежелание стрелять. Тогда это удалось.

      Примечательно: У команды Зеленского нет никаких дальних шагов по Донбассу, – военный эксперт

      – То есть, такое периодически проводится и надо смотреть, если та сторона абсолютно проигнорирует все наши инициативы, то с этим надо заканчивать. А продолжение – это выход на капитуляцию. Если нет – смотреть на дальнейшие шаги власти.

      О пребывании добровольцев под Золотым

      – У меня, судя по моему опыту, есть сомнения, что те, кто там находится что-то могут делать. То есть, приехали активисты, находились в 1-1,5 километрах от зоны действий, переговорили с президентом, и по заявлению начальника полиции, они сдали оружие. На мой взгляд, это все же больше напоминает пиар-акцию, чем желание защищать территорию.

      Что известно о добровольцах в Золотом?

      • В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое. Они объяснили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и формулы Штайнмайера. Или к возвращению ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.
      • Зеленский объяснял, что ему рассказали местные жители, якобы "группа вооруженных людей поселилась на окраине в частном доме", чем изрядно напугала людей.
      • Зато в командовании Объединенных сил, со своей стороны, заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
      • По информации МВД Украины, 27 октября оружие, находившееся в распоряжении участников акции против разведения войск, было вывезено из Золотого.

      Как это комментируют сами добровольцы?

      После разговора с президентом Владимиром Зеленским добровольцы из Золотого заявили, что украинский президент отдал приказ их оттуда выбить. Они же, со своей стороны, отмечают, что никуда из Золотого не пойдут – будут оставаться там в любом случае.

      Должны ли добровольцы уйти из Золотого? – смотрите опрос 24 канала

      розведення військ
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      Стоит отметить, что разведение сил в Золотом и Петровском – одно из условий для проведения саммита в нормандском формате. Вследствии разведения украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

      Что известно о разведении войск в Золотом:

      • началось оно в 12:00 29 октября та продлится 3 дня;
      • разведение происходит с обеих сторон – на один километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили начало разведения сил и средств в Золотом-4;
      • в подтверждение старта разведения в Золотом они запустили сигнальные ракеты;
      • ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом, заявили, что разведение здесь ни в коем случае нельзя проводить, поскольку обстрелы здесь не прекращаются.

      Заметим, что 30 июня завершилось разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Украина – Россия Ситуация в Золотом
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