Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

Количество украинцев, которые считают, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении, выросло втрое за последние полгода. Если в сентябре 2019 года так утверждали лишь 17% украинцев, то в феврале 2020 года их количество возросло до 53%.

О восприятии украинцами развития страны свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова.

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Доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения,

– говорится в сообщении.

Согласно результатам, более 50% украинцев считают, что Украина идет по неправильному пути развития.

В правильном ли направлении движется Украина

25% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. В сентябре 2019 года так считали 57%, в декабре 2019 года – 44%;

53% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении. В сентябре – 17%, в декабре – 36%.



В правильном ли направлении движется Украина / Скриншот с сайта Центра Разумкова

Кроме того, по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто считает, что Украина способна преодолеть проблемы в течение ближайших лет.

Сможет ли Украина решить существующие проблемы

21% граждан считают, что это удастся сделать в ближайшее время. В сентябре 2019 года было 41%, в декабре – 28%;

49% считают, что страна способна преодолеть за долгое время. В сентябре было 40%, а в декабре 50%;

15% – что не способна преодолеть вообще. В сентябре было 6%, а в декабре 11%.



Сможет ли Украина решить существующие проблемы / Скриншот с сайта Центра Разумкова

Что известно об опросе?Проводился с 13 по 17 февраля во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Социологи опросили 2 тысячи 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

Обратите внимание! Согласно январскому опросу 73% украинцев считали, что страна движется в неправильном направлении, только 15% – что направление развития государства правильное. Таковы результаты исследования Центра "Социальный мониторинг", "Украинского института социальных исследований им. О. Яременко", компании "Инфо Сапиенс" и Социологической группы "Рейтинг".