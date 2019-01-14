Больше всего в Англии поразили геи – украинец Зинченко

Украинский футболист "Манчестер Сити" рассказал, что больше всего в Англии его поразило количество геев на улице.

Об этом Александр рассказал в интервью Youtube-каналу "Красава".

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Что меня поразило в Англии больше всего? Слушай, я не ожидал, что здесь столько геев. Серьезно. Который раз вижу, что люди просто идут за руку по улицу. Даже в Голландии столько не видел,

– сказал Зинченко.

Стоит отметить, что Александр Зинченко – не первый украинец, который отмечает количество геев в Англии, и именно в Манчестере. Осенью 2016 года похожие слова говорил генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов после того, как луганский клуб сыграл матч Лиги Европы в Манчестере.

Напомним, Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года, первый год провел в аренде в ПСВ, а последние два сезона играет в Манчестере.

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