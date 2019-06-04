Большие гастроли театра Франко

Накануне 100-летия со дня основания и по случаю 200-летия украинского профессионального театра, Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко осуществляет большое гастрольное турне по городам Харьков, Полтава, Ивано-Франковск.

Начать свои гастроли франковцы решили из города Полтавы, ведь именно здесь 200 лет назад была организована первая профессиональная труппа, которую возглавили И. П. Котляревский и М. С. Щепкин. Спектакли "Наталка Полтавка" и "Москаль-волшебник" открыли историю новой украинской драмы и нового украинского театра.

С 19 по 26 июня на сцене Харьковского академического драматического театра имени Тараса Шевченко франковцы представят лучшие спектакли последних сезонов. В творческой биографии театра Харьков является особенным городом, ведь именно здесь после многих странствий по Украине театр им. И. Франко впервые получил театральное помещение, получил статус Государственного и в течение трех лет с 1923 по 1926 завоевывал своего зрителя, вырабатывал свой художественный стиль.

Со 2 по 9 июля на сцене Ивано-Франковского Национального академического драматического театра имени Ивана Франко будут представлены самые разнообразные по жанрам и средствами художественного решения спектакли, которые уже успели завоевать любовь зрителей, представляли искусство франковцев на многих фестивалях и форумах.

В спектаклях примут участие звезды театра и кино: Наталья Сумская, Богдан Бенюк, Алексей Богданович, Евгений Нищук, Остап Ступка, Владимир Коляда, Дмитрий Рыбалевский, Александр Форманчук, Анжелика Савченко, Александр Печерица, Андрей Романий, чьи имена сегодня являются знаковыми для украинского искусства .

Гастрольный репертуар франковцев:

Полтава

11/06 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

12/06 – "Ричард III" Шекспира

13/06 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

14/06 – "Три товарища" Э. М. Ремарка

15/06 – "Моя профессия – синьор из высшего общества" Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи

16/06 – "Три товарища" Э. М. Ремарка

17/06 – "Ричард III" Шекспира

18/06 – "Моя профессия – синьор из высшего общества" Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи

Харьков

19/06 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

20/06 –"Моя профессия – синьор из высшего общества" Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи

21/06 – "Три товарища" Э. М. Ремарка

22/06 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

23/06 – "Три товарища" Э. М. Ремарка

24/06 – "Дорогая Памела" Дж. Патрика

25/06 – "Моя профессия – синьор из высшего общества" Дж. Скарначчи, Р. Тарабузи

26/06 – "Дорогая Памела" Дж. Патрика

Ивано-Франковск

02/07 – "Несравненная" П. Квилтера

03/07 – "Кориолан" В. Шекспира

04/07 – "Несравненная" П. Квилтера

05/07 – "Кориолан" Шекспира

06/07 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

07/07 – "Три товарища" Э. М. Ремарка

08/07 – "Кайдашева семья" И. Нечуй-Левицкого

09/07 – "Три товарища" Э. М. Ремарка