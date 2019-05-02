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      Большинство дел относительно трагедии 2 мая в Одессе сознательно провалены, – активист

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      2 мая Одесса отмечает пятую годовщину трагедии
      2 мая Одесса отмечает пятую годовщину трагедии / Голос Украины

      Одесские активисты убеждены: большинство уголовных дел провалены из-за сознательной бездеятельности правоохранителей.

      Об этом 24 каналу рассказал Виталий Устименко.

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      По его словам, в конце 2017 года следователи обращались к общественной организации "Группа 2 мая" за отдельными материалам. Устименко отмечает: для понимания, почему произошел провал и саботаж расследования, ярким примером является нынешний заместитель начальника полиции Одесской области Иван Ищенко.

      На следующий день после трагедии в Одессе сотрудник милиции Иван Ищенко позволил всем идти на место преступления. Основные вещественные доказательства в Доме профсоюзов были уничтожены. Оттуда выносили и заносили все, что хотели. Несколько недель это помещение было под влиянием различных людей. Ищенко принимал пассивное участие в событиях 2 мая. Но вместо увольнения и привлечения к уголовной ответственности его повысили,
      – отмечает Виталий Устименко.

      Впрочем, считает активист, в этом году массовые выступления, которые переросли в противостояние, невозможны.

      Возможные источники и ресурсы, которые использовались 2 мая 2014 года, которые могут усилить так называемый антимайдан и "русские весны", сейчас отсутствуют. Нет каналов их подпитки. В антимайдана структурной, финансовой, организационной, вооруженной возможностей нет. Стычки маловероятны,
      говорит Виталий Устименко.

      Читайте также: Правоохранители, которые способствовали сепаратистам 2 мая в Одессе, работают дальше, – активист

      Кроме того, недавно сменился начальник полиции Одесской области. Вместо Дмитрия Головина, который был очень лоялен к представителям пророссийских формирований, назначен Олег Беха. Как поведет себя новый руководитель – неизвестно.

      По словам Устименко, единственный, кто может использовать массовые акции в своих целях, чтобы показать беспокойную Одессу, это так называемая ФПГ мэра Одессы Геннадия Труханова и приближенного к нему бизнесмена Владимира Галантерника. Таким образом они могут получить политические дивиденды. Чтобы показать, что ситуация в Одессе нестабильная или что здесь все четко контролируется.

      Что произошло в Одессе 2 мая 2014 года?В этот день в городе произошли массовые столкновения между проукраински настроенными жителями города и пророссийскими коллаборационистами, которые напали на мирную акцию. В результате нападения на улице Греческой в ​​центре Одессы погибло 6 человек. Впоследствии схватки перенеслись на Куликово поле, где был расположен палаточный городок так называемого антимайдана. Часть антимайдановцев убежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулась угарным дымом. Всего в этот день погибло 48 человек.

      По случаю 4 годовщины трагедии в Одессе 2 мая Мониторинговая миссия ООН по правам человека опубликовала пятиминутный фильм о расследовании. Основным выводом миссии стал тот факт, что за 4 года ни один из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре города и пожара на Куликовом поле.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Одессы Геннадий Труханов
      Источник: 24 канал
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