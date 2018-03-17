Большинство граждан не понимают, что произошло в банковской системе – эксперт

Эксперт Реанимационного пакета реформ Тарас Козак заверил, что большинство граждан не понимают, что произошло с банковской системой за последние четыре года.

Об этом он заявил в прямом эфире 24 канала.

По словам эксперта, два года назад было страшно отдавать деньги в банки, ведь они еженедельно падали и выводились с рынка. В 2015 году, когда был страшная кризис на Востоке, доллар был по 30 гривен. Не хватало денег ни на армию, ни на газ, ни на закупку медикаментов.

Золотовалютные резервы были только 5 миллиардов долларов. Сегодня они насчитывают более +18 миллиардов. С тех пор прошло 3 года. Доллар колеблется в рамках 25-28 гривен, и довольно стабилен. Банковская система – надежная, ведь полгода банки не выводились с рынка принудительно, то есть не было банкротств,

– заверил эксперт.

Как утверждает Тарас Козак, бюджет страны пока выполняется с небольшим дефицитом в рамках согласованных с Международным валютным фондом. "Макрофинансовая стабилизация–- это такое словосочетание, которое является очень важным для наших партнеров и инвесторов. Сегодня макрофинансовая стабильность достигнута", – прокомментировал эксперт.

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Эксперт уверен, что банковское дело и финансовый сектор – это очень сложно, и надо быть профессионалом, чтобы разбираться в том, что происходит в экономике страны.

Когда все считали, что все хорошо: доллар по 8 и он стоит. Люди были счастливы. На самом деле, уже тогда накопились огромные проблемы, дисбаланс в нашей экономике. Экономистам было понятно, что доллар держится на отметке 8 только потому, что его держат ценой убийства экономики и ценой сжигания золотовалютных резервов. Золотовалютные резервы, которые были до 30 миллиардов – исчезли все. Мы жили прямо на искусственном дыхании,

– рассказал Тарас Козак.

По мнению эксперта, после того, как выгнали Януковича и его команду и прекратили держать курс, экономика вернулась в то состояние, которое ей принадлежит. Когда Украина потеряла Донбасс, а это 30 процентов от нашего экспорта, – гривна стала слабее. Ведь меньше долларов поступало в страну.

Граждане не очень это понимают. Они экстраполируют. Полагают, то, что было вчера-позавчера должно быть завтра. Нет, ситуация изменилась.