Большинство киевлян поддерживают закрытие метро и ношение маски в общественных местах
С 17 марта в трех крупнейших городах Украины не работает метро. Киевляне выразили поддержку такому решению властей.
71% жителей столицы поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метро на время карантина, 21% – против. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
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Что интересно, еще одним пунктом, относительно которого высказались киевляне – это ношение масок в общественных местах. Так, среди опрошенных положительно это нововведение оценивают 92% жителей столицы. Еще 65% опрошенных не возражают против ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% – против).
В исследовании опросили 2000 совершеннолетних респондентов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Опрос проводился с помощью телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не больше 2,2%. Исследование провели 4-7 апреля 2020 года.
Карантин в Киеве: главное
- В Киеве, как и в других областях страны, действует карантин. Его ввело правительство 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
- В столице не работают торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и тому подобное.
- Также здесь, несмотря на разрешение Кабмина, не будут возобновлять работу рынков.
- Проехать в общественном транспорте в Киеве можно только по спецпропускам, которые выдают медикам, продавцам аптек и магазинов, а также тем, кто работает на стратегических предприятиях.
- Для разъяснений правил карантина в столице привлекли беспилотники.
- На въезде в Киев стоят блокпосты и проверяют у водителей и пассажиров температуру. Также действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения.
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