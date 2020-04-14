Большинству украинцев денег хватит менее чем на месяц

Большинство опрошенных украинцев (55%) отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше, чем на месяц. В то же время 37% опрошенных заявили, что в случае потери источника доходов, скорее всего, будут искать работу или подработку.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Тем временем Каждый 10 украинец не соблюдает карантин

На сколько украинцам хватит денег

55% заявили, что сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит менее чем на месяц;

17% – что хватит сбережений на срок до 2 месяцев;

8% – до 3 месяцев;

9% – до пол года и больше;

82% заявили, что начали экономить деньги во время карантина;

16% отметили, что не делают этого.

Последних больше среди мужчин и более обеспеченных граждан.

Что будут делать украинцы в случае потери источника доходов

37% заявили, что скорее всего будут искать работу или подработку;

15% – будут пытаться одолжить у близких и родных;

10% – выйдут на акции протеста или бунты;

4% – готовы взять займ в финансовых учреждениях;

14% – дали другие ответы;

16% заявили, что у них не может возникнуть ситуации потери доходов;

13% – не смогли указать, как действовать в такой ситуации.

Поиском работы или подработки при потере источника доходов больше будут заниматься мужчины, молодые и более обеспеченные украинцы. Готовы выйти на протесты – старшие и беднее.

Читайте также В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль о стратегии выхода из карантина

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в течение 10 – 12 апреля 2020 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. На основе случайной выборки телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.



Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала