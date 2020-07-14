Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с Кабмином говорил о программе "Большого строительства". Глава государства подчеркнул, что прямо сейчас нужен план ее реализации и конкретный перечень объектов, чтобы запланировать финансирование на 2021.

В расширенный перечень объектов программы "Большое строительство" должны войти театры, музейные комплексы и тому подобное. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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Чтобы составить перечень всех объектов и план реализации программы "Большое строительство ", как считает Зеленский, правительству должно хватить времени до 1 сентября.

Координационный совет по реализации программы " Большое строительство ", напомним, возглавляет заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, работа идет по графику , в частности – строительство и ремонт дорог государственного значения.

Впрочем, есть определенные проблемы по местным дорогам : по состоянию на 1 июля ОГА получили более 10 миллиардов гривен, однако использовали лишь 5,5 миллиарда.



Какие дороги планировали сделать в 2020 / Инфографика 24 канала

Министр развития общин и территорий отчитывался, что в рамках программы " Большое строительство " примерно 600 объектов капитально реконструируют или строят с нуля. Готовность объектов оценили в 52%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отдельно отметил, что именно благодаря программе " Большое строительство ", строительству дорог и другим мероприятиям за два месяца обеспечили работой 174 тысячи человек.

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