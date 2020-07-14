Зеленский дал Кабмину время до 1 сентября на разработку плана "Большого строительства" на 2021
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с Кабмином говорил о программе "Большого строительства". Глава государства подчеркнул, что прямо сейчас нужен план ее реализации и конкретный перечень объектов, чтобы запланировать финансирование на 2021.
В расширенный перечень объектов программы "Большое строительство" должны войти театры, музейные комплексы и тому подобное. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.
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Чтобы составить перечень всех объектов и план реализации программы "Большое строительство", как считает Зеленский, правительству должно хватить времени до 1 сентября.
Координационный совет по реализации программы "Большое строительство", напомним, возглавляет заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. По его словам, работа идет по графику, в частности – строительство и ремонт дорог государственного значения.
Впрочем, есть определенные проблемы по местным дорогам: по состоянию на 1 июля ОГА получили более 10 миллиардов гривен, однако использовали лишь 5,5 миллиарда.
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Министр развития общин и территорий отчитывался, что в рамках программы "Большое строительство" примерно 600 объектов капитально реконструируют или строят с нуля. Готовность объектов оценили в 52%.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отдельно отметил, что именно благодаря программе "Большое строительство", строительству дорог и другим мероприятиям за два месяца обеспечили работой 174 тысячи человек.
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