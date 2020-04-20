Большое обновление Prozorro: в системе публичных закупок произошли существенные изменения

В системе государственных публичных закупок произошли существенные изменения. Отныне государственные учреждения должны покупать товары и услуги не от 200, а от 50 тысяч гривен, а о своих расходах на закупки отчитываться за суммы от 1 копейки.

19 апреля вступила в силу новая редакция закона "О публичных закупках". Документом предусмотрены несколько существенных изменений, которые впервые с запуска в 2016 году полностью обновляют Prozorro . Об этом говорится на странице системы в фейсбуке.

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Что изменилось в сфере публичных закупок с апреля 2020

Порог для обязательной закупки через Prozorro снизился с 200 000 до 50 000 гривен.

Государственные заказчики должны отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки.

Ответственность за значительные нарушения тендерного законодательства увеличили.

Например, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, то заплатит штраф от 25 до 51 тысячи гривен. Если же государственная структура заключила договор без предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора на сумму от 34 до 85 тысяч гривен.

За несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшили с 11700 до 1700 грн.

Бизнес, который победил в тендере, отныне может исправлять несущественные ошибки в тендерном предложении и имеет на это 24 часа.

Усовершенствовали механизм обжалования тендерных процедур в Антимонопольном комитете Украины.

Например, плату за жалобу будут возвращать бизнесу полностью, если эту жалобу удовлетворит АМКУ. А стоимость за подачу жалобы больше не будет фиксированной в 5000 гривен для товаров и услуг 15000 для работ – она ​​будет гибкой и будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки.

Внедрение механизма "аномальная низкая цена": система будет подсвечивать предложения участников, на 30-40% ниже предложения конкурентов. Заказчик сможет попросить участника тендера обосновать цену, и если объяснений не будет – отклонить предложение.

Заработала альтернатива для небольших допороговых закупок – Prozorro Market . Т ам можно приобрести наиболее распространенные товары для государственных заказчиков: топливо, канцелярию, медизделия, продукты и тому подобное.

Процесс закупок начали трансформировать: на смену коллективному принятию решений пришло персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой .