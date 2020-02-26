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      Большое строительство дорог: Гончарук рассказал, на что и сколько выделили денег

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      Гончарук рассказал о текущем состоянии большого строительства дорог / rbc.ua

      С 1 марта в Украине начинают строить и ремонтировать дороги. Правительство утвердило 206 объектов программы "Большая стройка". Сейчас на это выделили больше 5 миллиардов гривен.

      Кабмин утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за деньги государственного фонда регионального развития. Об этом в телеграмме написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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      Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы "Большая стройка",
      – отметил Гончарук.

      По его словам, Министерство развития общин и территорий распределяет деньги в соответствии с планами строительства на 2020 год. "Сейчас речь идет о 5,2 миллиарда гривен из 7,5, предусмотренных в 2020 году", – добавил Гончарук.

      Премьер сообщил, что правительство утвердило порядок использования средств на строительство и реконструкцию:

      • Запорожского моста;
      • трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск на участке Одесса – Николаев – Херсон;
      • трассы Киев – Сумы – Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

      "Строим не просто объекты, а новые возможности для людей", – подытожил Гончарук. Ведь большое строительство – это новые рабочие места для людей и качественная инфраструктура.

      Обратите внимание! Государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.

      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году

      • М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу)
      • Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;
      • Строительство южного обхода Днепра;
      • Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск)
      • Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;
      • Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев
      • Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог)
      • Н-03 Житомир – Черновцы.

      дороги
      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Харькова Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Сумы Новости Одессы Новости Запорожья Деньги Дороги Ремонт Строительство
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