Большое строительство дорог: Гончарук рассказал, на что и сколько выделили денег

С 1 марта в Украине начинают строить и ремонтировать дороги. Правительство утвердило 206 объектов программы "Большая стройка". Сейчас на это выделили больше 5 миллиардов гривен.

Кабмин утвердил перечень программ и проектов, которые будут финансироваться за деньги государственного фонда регионального развития. Об этом в телеграмме написал премьер-министр Алексей Гончарук.

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Речь идет о 402 проектах, из них 206 – объекты программы "Большая стройка",

– отметил Гончарук.

По его словам, Министерство развития общин и территорий распределяет деньги в соответствии с планами строительства на 2020 год. "Сейчас речь идет о 5,2 миллиарда гривен из 7,5, предусмотренных в 2020 году", – добавил Гончарук.

Премьер сообщил, что правительство утвердило порядок использования средств на строительство и реконструкцию:

Запорожского моста;

трассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск на участке Одесса – Николаев – Херсон;

трассы Киев – Сумы – Харьков в пределах Черниговской и Сумской областей.

"Строим не просто объекты, а новые возможности для людей", – подытожил Гончарук. Ведь большое строительство – это новые рабочие места для людей и качественная инфраструктура.

Обратите внимание! Государственное агентство автомобильных дорог уже начало строить и ремонтировать дороги в 14 областях Украины. Из-за теплых погодных условий к работам удалось приступить раньше, чем планировалось.

Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году

М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу)

Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка;

Строительство южного обхода Днепра;

Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск)

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье;

Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев

Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог)

Н-03 Житомир – Черновцы.