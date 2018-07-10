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Большой айсберг откололся от Гренландии: эффектное видео

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Айсберг откололся от Гренландии
Айсберг откололся от Гренландии

Ученым удалось снять эффектное явление: от Гренландии, принадлежащей Дании, откололся большой айсберг. Ролик попал в сеть, чем привлек внимание тысяч людей.

Ученые утверждают, что такое явление не только красивое, но и вызывает повышение уровня воды в море. Такой вывод разместила команда ученых Нью-Йоркского университета на официальном сайте.

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Известно, что айсберг откололся 22 июня 2018 года. Его размер составлял более 6 километров. Именно это привлекло большое внимание к незаурядному событию, ведь такие данные сравнили с расстоянием от нижнего до среднего Манхэттена в Нью-Йорке.

Кроме этого, исследователи уверяют, что такой феномен, известный как разрыв крупных айсбергов одного ледника, может быть очень полезным для науки.

"Понимание того, как тают айсберги, является важным для моделирования прогнозов, ведь в конечном итоге они определяют глобальное повышение уровня моря. Чем лучше мы понимаем, что происходит, тем точнее можем прогнозировать и планировать изменения климата", – объясняет сотрудник Нью-Йоркского университета Дениз Холланд.

Смотрите видео, как айсберг откололся от Гренландии:

 

Теги: LifeStyle Дания наука
Источник: 24 Канал
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